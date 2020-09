Gera: Drei Tage im Zeichen der Geschichte

Deutschland einig Vaterland steht auf dem Stein, der am 3. Oktober 1990 zwischen Clara-Zetkin-Straße und Johanniskirche in Gera gesetzt wurde. Im Moment findet er sich neben einem Baucontainer der Firma Strabag wieder, die die Clara-Zetkin-Straße grundhaft saniert

Gera. Veranstaltungen zu den Spuren der deutschen Einheit in Gera.

„3 Tage im Zeichen der Geschichte“ lautet der Titel eines Veranstaltungsangebotes, mit dem aus unterschiedlichen Perspektiven Rückschau gehalten wird auf 30 Jahre deutsche Einheit. Welche Spuren hat diese in der Stadt Gera und in den Erinnerungen der Menschen hinterlassen? Was bedeutet die deutsche Einheit für Gera und für jeden Einzelnen? Wie geht die Stadt und gehen die Menschen heute damit um?

Initiiert vom Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie Gera laden Einrichtungen, Vereine und Initiativen vom 1. bis 3. Oktober an unterschiedliche Orte ein. Das Veranstaltungsangebot wird gefördert durch das Bundesprojekt „Demokratie leben!“ und das Landesprogramm „DenkBunt“.

1. Oktober, 17 Uhr, „Gera im Aufbruch“ – Oberbürgermeister und Zeitzeugen erinnern sich an die Geraer Wendejahre (Geschichtswerkstatt der TAG; Ort: Kastanienstraße 7)

2. Oktober, 14 bis 17 Uhr, Sonderausstellung „Friedliche Revolution“ (Geschichtswerkstatt der TAG; Ort: Kastanienstraße 7)

3. Oktober, 13 bis 17 Uhr, Ausstellung „30 Jahre Deutsche Einheit“ (Kulturbund Gera, Ort: Greizer Straße 39); 14 bis 15 Uhr Stadtrundgang „Auf den Spuren der friedlichen Revolution“ (Gästeführer der Region, Start: Johanniskirche); 15 bis 17 Uhr Friede. Freude. Einheitskuchen! 30 Jahre deutsche Einheit. Gedankenaustausch/Kaffeekränzchen - Anmeldung: info@torhaus-gera.de (Verein Gedenkstätte Amthordurchgang in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ort: Talstraße 30); 16.30 bis 17 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Ort: „Gedenkstein der Deutschen Einheit“ / Johanniskirche); 17.30 bis 19 Uhr Podiumsdiskussion: Kann man aus Geschichte lernen?(Begleitausschuss, Ort: Rathaus, Kornmarkt 12).