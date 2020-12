Gera: Ein Kiosk für die Seele

Kurz vor sechs Uhr lässt sie die zwei Außenrollläden hoch, knipst das Licht an. Wirtschaft, Politik und Tratsch sind noch zusammengebunden. Steffi Hadersbeck wuchtet die aktuellen Zeitungsbündel in ihren kleinen Kiosk. Manchmal schafft sie es nicht, sofort die Presseartikel griffbereit einzusortieren.

Die ersten Kunden stehen bereits vor der Tür. Sie möchten schnell eine bestimme Sorte Zigaretten oder einen Kaffee. Eile ist geboten, die Straßenbahn kommt gleich. Die Schlange reißt nicht ab. Zu Corona-Zeiten dürfen nur zwei Personen in den 20 Quadratmeter großen Laden, wo sich manchmal drei bis vier Leute aufhalten.

Der Laden Sorge 24/Hinter der Mauer ist für viele Menschen ein Treffpunkt, ein Fenster zur großen Welt, um Neuigkeiten auszutauschen, Sorgen loszuwerden und sich eine Portion Lebensmut zu holen. Steffi Hadersbeck kennt die meisten Leute. „Manche waren schon als Kinder mit ihren Eltern hier“, sagt die 64-Jährige. 28 Jahre betreibt die zierliche Frau den Kiosk. „Zu DDR-Zeiten war er mal ein Gemüselager für Kartoffeln, Rotkraut und Zwiebeln. Mein Vater wollte sich mit dem Zeitungsladen ein Standbein fürs Alter aufbauen. Nach einem halben Jahr starb er plötzlich. Er war erst 55 Jahre.“

Die gelernte Konditorin gab ihren Beruf auf. Die Liebe zu Süßem bleibt. Noch heute braucht sie jeden Tag ihr Stück Kuchen. „Auch wenn ich es erst am Abend esse.“ Mancher Knirps verlangt Naschwerk, während Mama oder Papa die Lottoscheine ausfüllen. Mittwoch und Freitag sei da Andrang. Ob sie schon Fortuna war, darf Steffi Hadersbeck nicht sagen. Glückliche Gewinner erkennt sie an ihren Gesichtern.

Seit acht Jahren nimmt die Geschäftsfrau Pakete an. „Bis zu 50 Stück sind es jetzt am Tag. Weil viele ihre Lieben zu Weihnachten nicht besuchen können, werden Geschenke verschickt oder bestellte Waren gehen an die Versandhäuser zurück.“ Die Leute schätzen, dass sie bei Steffi Hadersbeck nicht so lange warten müssen wie auf der Post. Ungeduldige und schlecht gelaunte Menschen bedient die 64-Jährige mit stoischer Ruhe und Freundlichkeit. Keiner soll unzufrieden die Tür hinter sich schließen. Betritt ein ungepflegter Mann den Raum, wird diskret darauf hingewiesen, er solle sich das nächste Mal waschen.

Einst stand die Geschäftsfrau zwölf Stunden im Kiosk. Ein Zufall brachte sie mit Birgit Wollny zusammen. „Ein Glücksgriff. Für neun Wochenstunden ist hier.“ Sie hilft sogar manchen Kunden beim Ausfüllen von Dokumenten, hört zu und macht Mut wie Steffi Hadersbeck. „Eine Frau brachte in einem Körbchen ihrem Mann täglich das Essen. Regelmäßig kaufte sie die Tageszeitung. Er ist verstorben. Bei uns fand sie Trost. Regelmäßig lege ich ihr die Illustrierten zurück. Ich erfahre zurzeit mehr Trauriges, Scheidung, Arbeit verloren.“ Einer Stammkundin brachte Steffi Hadersbeck Blumen aufs Grab. „Umso schöner ist es, wenn Großeltern stolz die Bilder ihrer Enkel zeigen oder Rezepte ausgetauscht werden.“

Oft fragen die Kunden, woher die hübschen Sträuße sind, die den Laden schmücken. Der Garten ist Steffi Hadersbecks Hobby.

„Reichtümer wirft mein Laden nicht ab. Mache ich ihn zu, würde mir was fehlen und die Innenstadt weiter vereinsamen. Ich kann nicht kürzer treten. Und wer soll dann Mirko betreuen.“ Das Maskottchen, ein Streuner, sitzt oft auf der Decke neben der Kasse. Wird es ihm zu viel, haut er ab und ist morgens pünktlich sechs Uhr am Rollladen. Übrigens, im Laden hat Steffi Hadersbeck ihren Ehemann kennengelernt. „Dass Amor noch einmal so seine Pfeile abschießt, hätten wir beide nicht gedacht.“