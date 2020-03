Gera einen Schritt vor der Ausgangssperre

Sie werden wegen der anhaltenden Corona-Krise noch massiver, noch weitreichender, die Einschnitte ins öffentliche Leben, die zum Freitag, 20. März, in Kraft treten. Daraus machte Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) bei dem kurzfristig einberufenen Pressegespräch am Donnerstagnachmittag keinen Hehl. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise in Gera lesen Sie hier im Liveblog.

„Es ist ein harter regulatorischer Eingriff, mit dem Ziel, die sozialen Kontakte noch weiter zu verringern und Infektionsketten zu unterbrechen.“

Vonarb mahnte eindringlich, die mit der Allgemeinverfügung erlassenen Regeln ernst zu nehmen, sonst, so machte er auf Nachfrage klar, steuere man zwangsläufig auf eine Ausgangssperre zu.

Hier lesen Sie die Allgemeinverfügung der Stadt Gera im Wortlaut

Aktuell vier Infizierte in der Stadt Gera

Die neue Allgemeinverfügung, so der OB, orientiere sich zu „nahezu 100 Prozent“ an dem, was der Freistaat vorgegeben habe. Sie verbiete sämtliche Veranstaltungen und Ansammlungen und Versammlungen, auch unter freiem Himmel, bis auf Beerdigungen und Hochzeiten im jeweils engsten Familienkreis. Alle Spielplätze, egal ob kommunal oder privat, werden geschlossen, ebenso alle Gaststätten – bis auf stark reglementierten Außerhausverkauf – und eine Vielzahl an Läden und Geschäften. Alles selbstredend zusätzlich zu den bereits geschlossenen öffentlichen Einrichtungen.

Weiter öffnen dürfen jene Geschäfte, die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen, die Lebensmittel, Tiernahrung, hygienische, medizinische oder Drogerieartikel führen. Wenn diese Geschäfte öffnen, machte Vonarb klar, müssten die Geschäfte aber auch auf die höheren Anforderungen zum Infektionsschutz reagieren. 1,5 Meter Mindestabstand, die Vermeidung längerer Schlangen und ein straffes Desinfektionsregime gehören dazu.

Die Stadt sei den Umständen entsprechend aufgestellt und entschlossen, die Infektionszahlen weiter auf einem geringen Niveau zu halten.

Bislang gab es 124 Verdachtsfälle, von denen sich bis Donnerstagmittag vier Personen als infiziert herausstellten. Bei 12 Personen stünden die Tests noch aus, 51 Personen waren bis gestern in Quarantäne, sagte Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos).

Teststrecke unter freiem Himmel wird vorbereitet

Um trotzdem auf steigende Zahlen an Tests vorbereitet zu sein, wurde durch das THW nun auf dem Hofwiesenparkplatz ein „Corona-Drive-In“ nach bayerischem Vorbild zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) errichtet. Damit sollen ab Sonnabend Probeentnahmen unter freiem Himmel durchgeführt werden können. Es werde, betonte die Sozialdezernentin, wie bisher in einer Praxis verfahren. Nur Patienten, die vorher mit begründetem Verdacht einen Termin erhielten, sollen sich hier testen lassen können.

Vonarb und speziell der Leiter der Krisenstabes in Gera, Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) machten klar, dass man auf die Durchsetzung der Ver- und Gebote drängen werde und dazu das „gesamte zur Verfügung stehende Instrumentarium nutzen werde“, so Dannenberg. Zum einen säßen im Krisenstab Fachberater aller möglichen Organisationen und also auch Ordnungsamt und Polizei, die zum anderen entsprechend Mittel ergreifen, um den Sinn der Allgemeinverfügung auch durchzusetzen.

