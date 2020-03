Gera: Energie gewinnen aus Gegenwind

Entsteht im Geraer Bärenweg tatsächlich „in Kürze Thüringens erstes zentrumsnahes Windrad“ von 60 Metern Höhe? Soviel vorweg: Sie ist echt, die Bautafel mit diesen Angaben, von der jüngst ein Bild im Internet die Runde machte und zu dem uns mehrfach Nachfragen erreichten. Das Schild steht bis heute auf dem Areal in Nachbarschaft des Geraer Hauptbahnhofs. Doch der genauere Blick wirft Fragen auf.

Etwa danach, warum die Maßeinheit bei Höhe (60) und Rotordurchmesser (40) fehlt. Oder, warum zur ominösen RaGuS Betriebsgesellschaft UG keinerlei Treffer im Netz zu finden ist. Oder, was es mit der Finanzierung durch den „Piggy Bank Fonds“ auf sich hat. Und überhaupt: Ein 60-Meter-Windrad mitten in der Stadt? All diese Fragen darf und sollte man sich stellen, findet Ralf Schmidt. Mit etwas Überlegen käme man dann wohl schnell darauf, dass hier etwas nicht stimmt.

Nach der Blitzertaufe in Gera nun das „City-Windrad“

Nicht jeder sei dem Geraer Unternehmer und Oldtimerfreund auf den Leim gegangen. „Einer vermutete ein sehr kleines Windrad bei der Geldquelle Piggy Bank, was übersetzt Sparschwein heißt“, sagt Schmidt und schmunzelt. Nachdem er vor einer Weile mit anderen in einer festlichen Zeremonie die neuen „Leuchttürme“ Geras – gemeint sind die beiden Blitzersäulen – hochoffiziell taufte, hat er sich auch hier einen hintersinnigen Scherz erlaubt.

Nach etwa dreijährigen, zähen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn habe er das rund 5000 Quadratmeter große Areal zwischen Bahnhof und Bärenweg gekauft, unterstützt von den Fortschritt-Freunden Gera, den Ifa-Freunden Gera und den Oldtimer-Freunden Gera, deren Abkürzungen sich auf der Windrad-Bautafel als Förderer wiederfinden. Für sie solle das „Alte Röhrenlager“ letztlich auch hergerichtet werden. Details dazu folgen noch.

„Ich bin aber ganz sicher kein Investor“, sagt Schmidt: „Ich bin ein In-Ost-or, uns zeichnet vor allem die Realitätsnähe aus.“ Auch kaufe er keine Brache, um ihr danach weiter beim Verfallen zuzuschauen. Seit 1. Februar werde daher fleißig auf dem Gelände beräumt, unterstützt vom Containerdienst Hüllner, einer der wenigen echten Anhaltspunkte auf der Bautafel und Hinweisgeber auf den neuen Eigentümer. Mit dem Beräumen begann allerdings auch das, was die Windrad-Idee auslöste: Gegenwind.

„Wir hatten in den ersten Wochen ganz viel Ärger mit Leuten aus der Nachbarschaft, bis hin zu Anzeigen.“ Der ging unter anderem darauf zurück, dass man Bäume entfernen musste, in Abstimmung mit den Ämtern, mit denen man auch sonst gut zusammenarbeite. „Dass wir gleichzeitig Unmengen an Müll vom Gelände entsorgt haben, hat dagegen komischerweise niemand registriert.“ Aus dem Gegenwind „besorgter Bürger“ Energie zu gewinnen, so entstand die Windrad-Idee. „Natürlich wollten wir auch ein bisschen provozieren“, sagt Schmidt.

Eher ländliches Thema plötzlich mitten in der Stadt

Mit Erfolg, wie besorgte Anrufe beim Containerdienst, Nachfragen vor Ort und digitale Diskussionen belegen. Plötzlich sah man sich mitten in Gera mit einem eher ländlichen Thema konfrontiert. „In der Stadt kommt der Strom aus der Steckdose und fertig.“ Deshalb könne man als Städter leicht für Windkraft sein, ohne zu verstehen, was das für „Dörfler“ bedeutet, sagt Schmidt. Zuletzt sei die Aktion inzwischen auch ein Paradebeispiel dafür, „wie genau wir heutzutage Sachen lesen oder Bilder betrachten“, wie schnell man ohne Nachzudenken Dinge für bare Münze nimmt.

Nein, es wird kein 60 Meter hohes Windrad in Zentrumsnähe gebaut, das wäre laut Stadt auch gar nicht möglich: „Windräder ab 50 Metern Gesamthöhe sind immissionsschutzrechtlich zu genehmigen“. Das Verfahren sei umfangreich und bedarf einer Vielzahl von Gutachten, heißt es, und: „Das Windrad wäre in Nähe zur Wohnbebauung aus verschiedenen Gründen nicht genehmigungsfähig.“ Vielleicht wird es ein 60 Zentimeter hohes mit bunten Plastikflügeln. Den Projektnamen „Gerawind“ will sich Ralf Schmidt sicherheitshalber trotzdem schützen lassen.