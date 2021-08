Gera: Entführung ins Land der Oper

Gera/Altenburg. Entführung ins Land der Oper: Theatertipps zum Wochenende 27. bis 29. August für Gera und Altenburg.

Die Operngala „Nessun Dorma“ entführt Gäste des Theaters Altenburg Gera in das Land der Oper schlechthin: Italien. Die Veranstaltung findet am Freitag, 27. August, 19.30 Uhr, wetterbedingt im Großen Haus Gera statt. Im Theaterzelt Altenburg wird die Operngala am Samstag, 28. August um 19.30 Uhr sowie letztmalig am Sonntag, 29. August, 18 Uhr aufgeführt. Erklingen werden an diesen Abenden Arien und Duette von Gaetano Donizetti, Ruggiero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini und Giuseppe Verdi.

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera musiziert unter der Leitung von Generalmusikdirektor Ruben Gazarian. Es singen Anne Preuß (Sopran), Isaac Lee (Tenor) und Alejandro Lárraga Schleske (Bariton).

Karten für alle Vorstellungen bis zum 29. August sind im Vorverkauf an den Theaterkassen Gera und Altenburg, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) oder 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online über www.theater-altenburg-gera.de erhältlich. Kassenöffnung und Einlass erfolgen 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.