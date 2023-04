Gera: Entscheidung auf den letzten Metern

Im Endspurt der Altersklasse M 11 zieht Ben Heuschkel (l.) vom Rutheneum auf den allerletzten Metern noch an Till Besser vom Liebegymnasium vorbei.

Gera. Frühjahrscross der Geraer Schulen: Zahl der Teilnehmer ist gesunken

Den Aufwärtstrend der letzten Veranstaltungen konnte der Frühjahrscross der Geraer Schulen als zweite Veranstaltung der diesjährigen Geraer Stadtjugendspiele nicht fortsetzen.

Waren es im Herbst noch 538 Teilnehmer, die sich auf die Strecken im Hofwiesenpark begaben, waren es nun im Frühling lediglich 407 Starter.

Trotzdem hatte Schulsportkoordinator Thomas Schmohl gute Laune, allerdings auch viel zu tun, weil es im Organisatorenteam einige Ausfälle zu beklagen gab. So war auch Ex-Schulsportkoordinator und mittlerweile Pensionär Reinhard Thiel eingesprungen, um bei den Siegerehrungen auszuhelfen. Trockenes Wetter und akzeptable Temperaturen sorgten für ordentliche Rahmenbedingungen.

Die meisten Schüler beteiligten sich in der AK 11 der Jungen, wo 37 Läufer für ein dichtes Gedränge an der Startlinie und beim Übergang vom Stadiontor auf den Elsterdamm sorgten. Bei diesem Lauf gab es auch die engste Entscheidung. Herbst-Gewinner Till Besser vom Liebegymnasium sah schon wie der sichere Sieger aus. Der Badmintonspieler – schon deutschlandweit erfolgreich und im letzten Jahr Sieger des German Masters der U 11 – schaute sich aber auf der Tartanbahn im Stadion einmal zu viel um.

So witterte Triathlet Ben Heuschkel vom Rutheneum seit 1608 auf der Zielgerade seine Chance und zog buchstäblich auf den allerletzten Metern mit unbändigem Siegeswillen an seinem Konkurrenten vorbei.

Ihre Siege vom letzten Herbst konnten Henrike Kröber (W 8), Sarata Pafadnam (W 9), Felix Köhler (M 10), Marlie Lippold (W 10), Palmira Prendel (W 12), Benjamin Ojda (M 13), Alea Zabel (W 14), Sandrine Hilke (W 16), Lennart Köhler (M 16), Lina Fiedler (W 17), Konrad Szydlo (M 17) und Fabio Schönfeld (M 18) wiederholen.

Bei den Grundschulen ging der Sieg wie im Herbst an die Untermhäuser Otto-Dix-Grundschule, die die Geraer Farben auch beim Landesfinale Cross am 9. Mai in Ruhla vertreten wird. Auf den Plätzen ordneten sich die Semper-Entdecker-Gemeinschaftsschule sowie die Bergschule und die Hans-Christian-Andersen-Grundschule aus Debschwitz als gemeinsam Drittplatzierte ein.

Bei den Regelschulen gewann die Grundig-Akademie mit einem Riesenvorsprung vor der Untermhäuser Otto-Dix-Regelschule und der Freien Waldorfschule, die mit gleicher Punktzahl Rang zwei in der Schulwertung belegten.

Bei den Gymnasien holte sich das Zabelgymnasium auch ohne den diesmal verhinderten Sportlehrer Thomas Czekalla den Gesamterfolg vor dem Liebegymnasium und dem Rutheneum.

Bei den Berufsschulen landete die SBBS Technik vor der SBBS Wirtschaft/Verwaltung auf dem ersten Platz, wobei die Beteiligung in diesem Bereich diesmal zu wünschen übrig ließ.