Gera erhält ein großes Corona-Impfzentrum

Auch in Gera soll nun ein Impfzentrum aufgebaut werden.

Gera Nach Informationen dieser Redaktion wird in der Stadt Gera ein Impfzentrum aufgebaut.

Nach Informationen dieser Redaktion erhält die Stadt Gera ein großes Impfzentrum mit etwa zehn Impfstrecken. Start dafür soll Anfang März sein. Zuvor soll die Impfstelle 1 in der Becher-Straße räumlich erweitert und mit einem zusätzlichen Ärzteteam verstärkt werden, so dass dort die doppelte Anzahl von Bürgerninnen und Bürgern geimpft werden kann. Dafür wird die ursprünglich vorgesehene Impfstelle 2 in der Toller-Straße nicht eingerichtet.