Gera: Erinnerung und Gedenken

In der Woche des bürgerschaftlichen Engagements wollen die Mitglieder und Sympathisanten des Thüringer Verbandes der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten gemeinsam mit Vertretern des DRK am Samstag, 12. September, um 14 Uhr in der Greizer Straße 36 an die rund 3000 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterkinder in Gera von 1939 bis 1945 erinnern.

Am Sonntag, 13. September, 10 Uhr werde zudem am Erinnerungsstein im Küchengarten der Opfer von Faschismus und Rassismus gedacht.