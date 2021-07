Gera: Erste Meisterprüfung seit 17 Jahren

Das sind sie, die frisch gebackenen Meister im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk in der Bildungsstätte Gera nach ihrer Prüfung.

Gera. Acht Fliesen-, Platten- und Mosaikleger absolvierten den ersten Meisterlehrgang nach Wiedereinführung der Meisterpflicht.

17 lange Jahre hat es gedauert, bis erstmals wieder Absolventen ihre Meisterprüfung im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk in der Bildungsstätte der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera erfolgreich beenden konnten.

Keine Meisterpflicht zwischen 2004 und 2020

Nach dem Wegfall der Meisterpflicht auch in diesem Beruf 2004 kam wegen des nicht mehr vorhandenen Interesses die Meisterfortbildung in diesem Beruf zum Erliegen. Umso erfreulicher war es, dass zu Jahresbeginn 2020 die Meisterpflicht neben elf anderen Gewerken auch bei den Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern wieder eingeführt wurde. Damit ist der Meisterbrief wieder Voraussetzung für die Eintragung in die Handwerksrolle und damit für die Selbstständigkeit.

Die jetzigen neuen Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister waren im September 2020 die ersten Teilnehmer eines wieder aufgelegten Meisterlehrganges. Sie eigneten sich in 550 Stunden Wissen zu Gestaltung und Verlegetechniken, Auftragsabwicklung, Betriebsführung und Betriebsorganisation an.

Die zum Abschluss anstehende Meisterprüfung hatte es noch einmal in sich. Als Meisterstück musste eine fünfeckige Säule mit Sockel und individueller Fliesengestaltung angefertigt werden. Das Besondere: keine Fliese durfte im Original verarbeitet werden. Alle mussten per Hand mit dem Glasschneider geschnitten, die sogenannten Jollykanten alle auf Gehrung ebenfalls per Hand bearbeitet werden.

Am Ende konnten sich alle acht über den erfolgreichen Prüfungsabschluss freuen und halten nun den Meisterbrief im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk in den Händen. Der Glückwunsch gilt: Dierk Fiedler und André Tiepner (beide aus Greiz), Paul Lucas Franke und Sebastian Frühauf (beide aus Gera), Frank Gellert aus Nobitz, Frank Heintze aus Ranis, Dominik Hellrung aus Sulza sowie Florian Pascal Hellrung aus Dreitzsch.

Übrigens: Interessierte Handwerkerinnen und Handwerker – egal ob bereits mit einem eigenen Handwerksunternehmen als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger oder nicht, können sich für den am 1. September startenden neuen Meistervorbereitungskurs für die künftigen Meister im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk anmelden.

Infos und Anmeldung bei Kerstin Meyer unter Telefon 0365/8225-156 oder per E-Mail unter meyer@hwk-gera.de