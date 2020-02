Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Familien-Führung durch die Spielzeugwelt der DDR

Zu einer öffentlichen Familien-Veranstaltung wird in der Winterferien-Woche in die aktuelle Spielzeug-Ausstellung im Geraer Stadtmuseum eingeladen. Kleine Besucher können sich am Mittwoch, 12. Februar, 14 Uhr, auf eine Zeitreise in die Kindertage ihrer Eltern und Großeltern begeben und dabei allerlei Spielzeug entdecken mit denen sich die Kinder von damals die Zeit vertrieben haben.

Zu bestaunen gibt es alles was das Kinderherz begehrt, von großen Trucks und Automobilen über Eisenbahnen und ferngesteuertem Spielzeug bis hin zu Puppen und Plüschtieren. Nach der Führung ist natürlich auch noch Platz zum Spielen in der extra dafür eingerichteten Spieleecke.