Gera feiert die Dahlie und den Tierpark

Gera. Am Wochenende steigt das Tierpark- und Dahlienfest in Gera.

Nach Bad Köstritz wird nun auch in Gera Dahlienfest gefeiert, wegen der räumlichen Nähe zwischen Dahliengarten und Tierparktraditionell als Tierpark- und Dahlienfest. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, beginnt das Fest jeweils ab 11 Uhr.

Die Stadt verspricht auch 2023 ein tolles Programm: Tiertaufe, Musik, Angebote für Familien, historische Führungen im Dahliengarten, all das und mehr wartet auf die Festbesucher. Die Alphornbläser Elstertal begrüßen die ersten Besucher des Festes ab 11 Uhr, an der Waldbühne im Tierpark. Dort findet auch die traditionelle Tiertaufe statt. Danach spielen Firlefanz und Grete ihr musikalisches Kinderprogramm „Maulaffenfeil“ und Ralf Dietsch und Freunde gestalten das musikalische Finale am Samstag.

Die Chorvereinigung Cantabile läutet den Sonntag mit einem Konzert an der Waldbühne ein. Dann gibt es märchenhaften Besuch im Tierpark. Einhornprinzessin, Märchenfee, Rapunzel, Piratenprinzessin, Prinzessin Arielle und das Maskottchen Lotti als Pirat bringen sicher viele Kinderaugen zum Staunen. Und das außergewöhnliche „Tastdem“ macht im Tierpark Station auf seiner musikalischen Reise. Das „Tastdem“ ist der längste Klaviertransport mit dem Fahrrad aller Zeiten. Die beiden Extrempianisten von „Be-Flügelt“ wissen ihr Instrument virtuos zu bedienen

Auch über die Bühnenprogramme hinaus gibt es an beiden Tagen einiges zu erleben. Mitarbeiter des Tierparks bieten unter anderem kommentierte Fütterungen bei den Löwen an und geben auf dem Bauernhof Einblicke in das Putzen und Pflegen von Ponys und Eseln. Außerdem warten im Tierpark eine Hüpfburg, Kinderschminken, Ballonmodellieren und das Basteln von Insektenhotels auf die jüngsten Gäste. Im Martinsgrund gibt es einen Trödelmarkt für Jedermann, eine große Hüpfburg für die kleinen Besucherinnen und Besucher und einen Biergarten mit Straßenmusik von Dixieland bis Folk für die Erwachsenen.

Auch haben die Gäste wieder die Möglichkeit, die schönste Dahlie zu wählen. Viel Wissenswertes zum ältesten Dahliengarten Deutschlands erfahren die Besucher an beiden Tagen bei historischen Führungen, Treffpunkt Eingang Martinsgrund. Um die Parkanlage zu schonen, wird auf gastronomische und kulturelle Angebote im Dahliengarten verzichtet.

Eintrittspreise: Erwachsene 7 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte: 5 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 14 Euro. Dahliengarten und Martinsgrund sind eintrittsfrei begehbar.