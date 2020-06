Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera feiert die Fête gemeinsam und distanziert

Sie wird anders sein. Doch gemeinsam mit vielen weiteren Städten in Deutschland und rund um den Erdball wird es die Fête de la Musique auch in diesem Jahr in Gera geben. „Wir haben uns dazu entschlossen, am 21. Juni neue Wege zu gehen und den musikalischen Ausnahmezustand ausnahmsweise nicht im öffentlichen, sondern im digitalen und privaten Raum auszurufen“, erklären Beate Richter und Lothar Hoffmann vom Verein „Musik für Gera“, dem Veranstalter.

Unter den interessierten Musikformationen wurden sieben ausgewählt und ein Streaming-Programm von einem Geraer Aufnahmeteam produziert.

Eigens Aufnahmeteam zusammengestellt

Unter der Leitung von Lucas Fischer hat Christian Güpner als technischer Leiter gearbeitet, Kameramann war Hung Dinh, der Drohnentechniker Björn Walther und den Schnitt übernahm Sebastian Höhn.

Die Konzerte der sieben Bands sollen die musikalische Vielfalt der Fête widerspiegeln und mit den Aufnahmeorten gleichzeitig die Schönheiten der Stadt Gera abbilden.

Selbst zu den Instrumenten greifen

Parallel dazu seien alle Musikbegeisterten aufgerufen, zu ihren Instrumenten zu greifen und zu spielen. Sei es in der Wohnung, vor der Haustür, auf dem Balkon oder im Innenhof. Zum Mitsingen erklingt um 17 Uhr die „Ode an die Freude“. Zum Ausklang gibt es 23 Uhr den Nachtgesang mit „Der Mond ist aufgegangen“. Die Fête de la Musique werde nicht leise sein, sie rufe auf, die Sommersonnenwende auf neuen Wegen zu feiern: gemeinsam und doch distanziert.

Wer sich Gastronomie nach Hause holen und einheimische Gastwirte unterstützen wolle, kann im Vorfeld auch bestellen. Die Lieferdienste vom Bierhaus und der Finkenstube seien vorbereitet.

Fete bei uns auf www.otz.de/fete-gera bzw. www.tlz.de/fete-gera

15 bis 15.45 Uhr: Janh

15.50 bis 16.35 Uhr: D.M. Altstars

16.45 bis 17.30 Uhr: Unmistakable

17.35 bis 18.20 Uhr: Goldkaz

18.25 bis 19.10 Uhr: Raphael Schwerdtfeger

19.15 bis 20 Uhr: 2leben

20.05 bis 21 Uhr: Towarischtsch

Streaming über die folgenden Facebook-Seiten:

1. OTZ Gera

2. Fête de la musique Gera

3. About Gera

4. Gera Information

5. OB Julian Vonarb

6. Thüringen entdecken