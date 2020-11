Gera: Flutlicht wie ein Hoffnungsschimmer

„Das ist wunderbar, dass die Kinder wieder im Bewegung sein dürfen. Hoffen wir mal, dass es die letzte Trainingspause wegen Corona war. Draußen kann doch nichts passieren. Hallentraining finde ich derzeit allerdings zu riskant“, meinte Trainer Tino Pabst, der elf glückliche Kids bei der Übungseinheit der D2-Junioren der BSG Wismut Gera betreute.

Das Flutlicht auf dem Kunstrasen im Stadion am Steg war eingeschaltet und wirkte wie ein Hoffnungsschimmer im sonst eher tristen Corona-Herbst. Mit Michael Frey teilte sich Tino Pabst in das Training des Verbandsliga-Nachwuchses. Die Gruppen wurden immer wieder getauscht. Mal ging es um Koordinationsübungen, mal um Spielformen. Auch die Elfjährigen waren froh, nach eineinhalb Wochen Pause endlich wieder am Ball zu sein. Tim Siemering, Sechstklässler am Zabelgymnasium verriet: „Die letzten Tage habe ich mit Schulaufgaben verbracht und auf dem Spielplatz allein mit dem Ball jongliert. Aber Training macht natürlich viel mehr Spaß.“

Von außerhalb des während der Trainingseinheit verschlossenen Sportplatzgeländes schaute mit Dietmar Gerstner ein Vater zu. „Die Kinder sind traurig, wenn sie nicht trainieren dürfen. Der Verein hält alle Hygienekonzepte vorbildlich ein. Es hat bisher keinerlei Ansteckungen gegeben. Deshalb sollte Sport im Freien immer möglich sein“, plädiert er für die Fortführung des Trainingsbetriebs. Genauso sieht es auch Wismut-Präsident Frank Neuhaus. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Entscheidung zur Öffnung der Sportstätten im Freien nach der Sondereindämmungsverordnung des Freistaats Thüringen noch schneller fällt. Schließlich hat es keinen Verwaltungsaufwand gegeben. Ein Telefonat hätte gereicht. Das betrifft nicht nur Wismut. Viele Kinder und Jugendliche in der Stadt haben darauf gewartet“, so Frank Neuhaus.

Keine verschärften Auflagen

Auch bei den Speedskatern ging es am Mittwoch weiter. Die hell erleuchteten Lichtmasten im Ufer-Elster-Park waren weithin sichtbar. „So lange die Temperaturen am Abend noch über fünf Grad sind, trainieren wir draußen. Da gibt es keine Sturzgefahr auf der Bahn. In der Halle sind die Geschwindigkeiten unserer Leistungskader ohnehin zu hoch. Da sind wir im Freien besser aufgehoben“, so Cheftrainerin Katharina Berg, die allerdings irritiert war, weshalb die Freigabe bis zum Mittwoch dauerte. „Ich hatte dann im Schreiben mit nochmals verschärften Hygieneauflagen gerechnet. Aber der Wortlaut war der gleiche wie nach der ersten Öffnung der Sportstätte“, verriet sie.

Bis auf die zugleich für den Schulsport genutzten Hallen hat die Stadt Gera alle Sporteinrichtungen für das Training der bis 18-Jährigen wieder freigegeben. Vereine wie der Geraer Volleyballclub, die viele Trainingszeiten am Liebegymnasium hatten, müssen nun umdisponieren und versuchen, freie Erwachsenen-Zeiten in der Panndorfhalle zu erhalten. Dabei hofft man auf die unbürokratische Hilfe der Stadtverwaltung.