Gera . Am 13. Juli startet die Ferien-Leseaktion in der Geraer Bibliothek. Nun wurden die Bücher und die Bewertungshefte übergeben.

Gera: Frisches Lesefutter für Leseratten in den Sommerferien

„Ich bin eine Leseratte“ – Unter diesem Motto verspricht das Sommerferien-Leseprojekt der Geraer Stadt- und Regionalbibliothek wieder viel Lesespaß. Am Donnerstag übergab Christian Schütze von der Sparkasse Gera-Greiz Bücher und Broschüren für das Projekt an Britta Frohreich, Teamleiterin der Kinderbibliothek.

Ab 13. Juli können die Bücher in der Kinderbibliothek am Geraer Puschkinplatz und in der Stadtteilbibliothek Lusan ausgeliehen werden. Das Mitmachen lohnt sich doppelt: In den Sommerferien sorgen die spannenden und lustigen Geschichten für Abwechslung und Unterhaltung. Später kann man mit ein bisschen Glück auch noch Preise gewinnen.

Das 2008 initiierte Lese-Projekt richtet sich an Schüler bis Klasse 6. Als Partner der Aktion stellt die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen zusammen mit den Sparkassen vor Ort den Bibliotheken das Lesematerial sowie die Werbematerialien für das Projekt zur Verfügung.

Zur Auswahl stehen sechs Kinderbücher: In „Limonade im Kirschbaum“ verbringt Otto am liebsten seine Zeit mit Hörbüchern, was sich aber ändert, als er einen neuen Freund findet. Die Weltausstellung 1900 in Paris gilt es mit Émile in „Die Lichter von Paris“ zu entdecken. In „Sonne, Moon und Sterne“ sorgt Moon, der mysteriöse Neue aus der Schule, für Abwechslung. Von Jan, der Schwierigkeiten beim Lesen hat, aber ein ausgezeichneter Schwimmer ist, erzählt „Die beste Bahn meines Lebens“. Geheimnisvoll wird es in „Amy und die geheime Bibliothek“ und in „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ soll Lucie für einen etwas verrückten alten Herrn ein Buch verfassen.

Damit möglichst viele Kinder teilnehmen können, gibt es von jedem Buchtitel mehrere Exemplare. Nicht alle sechs Bücher müssen gelesen werden; für besonders eifrige Leseratten legt die Bibliothek noch weitere Bücher bereit. Nach dem Lesen ist die Meinung der jungen Leser gefragt. Dazu liegen in der Bibliothek Broschüren aus. In diesen witzig gestalteten Heftchen sind einige Fragen zu beantworten. Unter allen Teilnehmern werden 30 Büchergutscheine im Wert von je 15 Euro ausgelost.