Gera: Für Investitionen in eine zukunftsweisende Ausbildung

Reichlich 400.000 Euro Fördermittel übergab Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch im Geraer Bildungszentrum Ostthüringen (BZO) an das BiW Bildungswerk Bau Hessen–Thüringen. Mit dem Geld sollen die Aus- und Fortbildungszentren an den Standorten Gera, Erfurt und Weimar weiter modernisiert werden.

Das BZO in Gera-Zwötzen will mit dem Zuschuss die IT-Ausstattung und die Innovationen für die Ausbildung forcieren, besonders in den Bereichen Schweißtechnik, Labor-Umwelttechnik und Gleisbau. „Um die jungen Leute zeitgemäß auszubilden, müssen wir Digitalisierung leben“, betonte Dirk Franzisti-Scheibner, der seit Juni dieses Jahres das Bildungszentrum Ostthüringen leitet. „Unsere Auszubildenden arbeiten häufig mit digitalisierten Arbeitsmitteln. Damit sind wir schon vielen Baustellen voraus. Aber wer bei uns lernt, fängt in drei oder vier Jahren in Unternehmen an. Insofern müssen wir Entwicklungen vorweg nehmen. Nur dann sind wir gut“, erklärte Bettina Haase, Geschäftsführerin des Bildungswerkes.

Rund 300 Auszubildende betreut derzeit das Bildungszentrum in Gera – für Berufe im Hochbau, Tiefbau, Ausbau und in der Umwelttechnik. Zum Ausbildungsstart im September konnte das BZO 120 neue Lehrlinge begrüßen. „Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist noch gestiegen. Wir verzeichnen in diesem Jahr steigende Zahlen, was uns natürlich sehr freut. Das zeigt, dass die Betriebe auch Vertrauen in die Zukunft haben“, schätzte Bettina Haase ein.

Allerdings registriere man, dass der Auftragsvorlauf mit Blick auf das Jahr 2021 schlechter werde. „Coronabedingt ist bisher weniger geplant worden als üblich. Das betrifft alle Bereiche, den öffentlichen Bau, den Straßenbau, den Wohnungsbau.“ Einzig ungebrochen gut sei weiterhin der Auftragsvorlauf bei privaten Häuslebauern und bei privaten Sanierungen.