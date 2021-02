Gera: Für Re-Start in den Startlöchern

„Es ist derzeit ein riesiger Kraftakt für die Vereine, ihre Mitglieder zu halten“, brachte es Markus Morbach, Präsident des Stadtsportbundes Gera, am Dienstag im Kultur- und Sportausschuss auf den Punkt. Von 16.100 Mitgliedern im Vorjahr habe der Stadtsportbund aktuell noch rund 14.700. „Das sind etwa 1400 Mitglieder und 8,6 Prozent weniger“, erklärte Morbach die Situation. Knapp 4,5 Prozent Schwund habe der Landessportbund für ganz Thüringen ermittelt. Umso wichtiger sei eine Perspektive. Der Stadtsportbund hat deshalb ein Positionspapier erarbeitet. Damit will er – ausgehend von den Erfahrungen 2020 – die Wiederaufnahme des Sports bei verbesserter Infektionslage unterstützen. „Es wäre nichts schlimmer für die Vereine, insbesondere für den Kinder- und Jugendsport, als wenn sich die Rückkehr zur Normalität unnötig verzögern würde“, so der Präsident. Das Positionspapier fordert verlässliche Informationen für die Planungen der Vereine. „Über die geplanten Öffnungsschritte, aber auch über weiterhin geplante Einschränkungen wünschen wir uns eine verbindliche Kommunikation. Gemeinsam sollen Stadt und Vereine/Stadtsportbund die Themen zur Wiedereröffnung des Sportbetriebes diskutieren“, heißt es. Die Landesbeschlüsse seien 2020 in der Stadt Gera auch deshalb zögerlich umgesetzt worden, weil damals die Vereine nicht eingebunden wurden, hält der Stadtsportbund fest und bietet seine sportfachliche Mitarbeit an.„Wir wünschen uns, dass mit einem Lockerungsschritt die vorbereitenden Planungen soweit stehen, dass die Öffnung unverzüglich umgesetzt werden kann“, so Morbach. Für zügige Entscheidungen regt der Stadtsportbund an, einen zentralen Koordinator innerhalb der Stadtverwaltung zu benennen. Auch die Gesundheitssportvereine würden einen Mitgliederrückgang, ebenfalls höher als im Landesdurchschnitt, verzeichnen. Das könnte damit zusammenhängen, dass laut Thüringer Verordnung Rehasport auf Rezept erlaubt war, in Sportanlagen der Stadt Gera jedoch nicht, sieht der Stadtsportbund eine mögliche Ursache. Für den Vereinssport zähle jeder Tag. Der Trainingsrückstand sei schon jetzt sehr groß. „Uns ist es sehr wichtig, gemeinsam mit der Stadt und den Vereinen alles dafür zu tun, dass er nicht noch größer wird durch vermeidbare Belastungen“, so der Präsident. Möglichst schnell müsse in den Normalbetrieb zurück gefunden werden, denn auch der Ruf von Gera als Sportstadt stehe auf dem Spiel.