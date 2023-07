Gera ganz international: Bekenntnis zu Städtepartnerschaften

Gera. Bericht der Stadt zu Städtepartnerschaften bestätigt. Geraer verabschieden US-amerikanischen Generalkonsul in Leipzig.

Die Stadt Gera steht zu ihren Städtepartnerschaften. Einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Jahresbericht 2022 aus dem Rathaus zu den Städtepartnerschaften bestätigt. Gera pflegt seit Jahren die Partnerschaft zu zwölf Städten in Deutschland, Europa und den USA: Arnheim, Fort Wayne, Rostow am Don, Pskow, Skierniewice, Sliven, Saint Danis, Nürnberg, Timisoara, Kuopio, Plzen und Gorazde. In der Ratssitzung würdigten die Stadträte Daniel Reinhardt (Linke) und Norbert Geißler (CDU) die Partnerschaften, die insbesondere durch das Engagement der Bürger mit Leben erfüllt werden und die Menschen über Staatsgrenzen hinweg zusammenbringen.

Aktive Partnerschaft Gera-Fort Wayne

Eine der aktivsten ist die Städtepartnerschaft Gera-Fort Wayne. Vertreter der Geraer Partnergesellschaft waren deshalb auch zum Empfang im US-Generalkonsulat Leipzig am US-Unabhängigkeitstag geladen. Der Tag war zugleich Anlass, den Generalkonsul Kenichiro Toko zu verabschieden. Er verlässt Leipzig nach fast drei Jahren intensiver Arbeit mit Schulen, Institutionen und Partnergesellschaften. Sein Wirken war ein wesentlicher Bestandteil des internationalen Lebens in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Generalkonsulat unterstützt Gera mehrfach

In Gera hat er mit Schülern der Staatlichen Berufsschule Verwaltung / Wirtschaft und des Gymnasium Rutheneum über aktuellen Themen diskutiert. Die Reise des Konzertchors des Rutheneum nach New York und Fort Wayne hat das Generalkonsulat in der Amtszeit von Toko mit 10.000 Euro unterstützt.

Die Geraer Lilia Uslowa vom „Programm MeetUS“ sowie Norbert Geißler und Ramon Miller von der Partnergesellschaft Gera-Fort Wayne bedankten sich zum Abschied von Ken Toko für sein großes Engagement für Gera und die wunderbare bilaterale Zusammenarbeit, die – so ihr Hoffen – im Sinne seines Credos als Diplomat „Es wäre schön, sich statt auf Differenzen auf die Gemeinsamkeiten zu besinnen“ fortgesetzt wird.