Am Volkstrauertag am heutigen Sonntag gedachte eine kleine Abordnung des Panzerpionierbataillons Gera-Hain unter dem Kommando von Major Toni Giebitz sowie Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und Beate Pabst, Mitarbeiterin der städtischen Friedhofsverwaltung, der Kriegsopfer auf dem Ostfriedhof.

„Ich freue mich, dass Sie trotz allem da sind“, sagte die 87-jährige Rita Weiß, die das beobachtete und als junge Frau aus Oberschlesien vertrieben worden war. Angesichts der Corona-Pandemie hatte die Stadt Gera die Stadtratsmitglieder und Ortsteilbürgermeister nicht eingeladen. Dafür ließ Oberbürgermeister Vonarb seine Ansprache und die des Stellvertreters des Bataillonskommandeurs per Video aufzeichnen.

„Der heutige Tag ist ein Tag der gemeinschaftlichen Trauer um die gefallen Soldaten zweier Weltkriege, um die Millionen Opfer des Nationalsozialismus, ein Tag der Trauer um alle Menschen, die durch Kriege und Gewaltherrschaft ihr Leben verloren haben, ermordet oder vertrieben wurden“, sagte der OB.

Auf dem Ostfriedhof sind 309 deutsche und 53 sowjetische Soldaten beerdigt. Auch 224 Zwangsarbeiter, 63 ihrer Kinder, 162 Bombenopfer und 446 jüdische Häftlinge aus dem KZ Außenlager Tröglitz-Rehmsdorf fanden hier ihre letzte Ruhestätte. Er verneige sich vor den Kriegsopfern in der dauerhaften Verpflichtung, sich für Frieden und Freiheit einzusetzen, so Vonarb. Major Giebitz dankte für das der Lage angepasste Gedenken. „Es zeigt den Charakter der Thüringer, dass die Soldaten nicht in Vergessenheit geraten sind“, erklärte er.

Aus der Ferne beobachteten das Niederlegen des Kranzes des Oberbürgermeisters die AfD-Stadtratsmitglieder Bettina und Reinhard Etzrodt.