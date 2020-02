Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Gegenwind für Verkleinerung des Gewerbegebiets Kleinfalke

Eine Verkleinerung des Gewerbegebietes Kleinfalke ist vorerst vertagt worden. Der Geraer Stadtrat wird dazu noch nicht am Donnerstag entscheiden. Die Verwaltung erklärte auf Nachfrage, die Vorlage zur Einleitung einer Bebauungsplan-Änderung sei zurückgezogen worden und soll zunächst erneut in den Ausschüssen besprochen werden.

Es ist auch eine Reaktion auf eine Kritik Falk Nergers (FDP, Fraktion Die Liberalen) im jüngsten Wirtschaftsausschuss. Er zeigte sich verwundert, dass in der vorherigen Ausschusssitzung im Dezember von der Stadt behauptet wurde, der Ortsteilrat von Falka würde der Flächenreduzierung zustimmen. Der Wirtschaftsausschuss stimmte damals auch zu. Doch nicht nur tagte der Ortsteilrat damals parallel zu jenem Ausschuss, tatsächlich lehnte er die Vorlage ab. Einstimmig.

Kleinfalke gehört zum 1994 nach Gera eingemeindeten Ortsteil Falka. Foto: Peter Michaelis

Die Aussage war ein Fehler, erklärte die Stadt nun auf unsere Nachfrage, deshalb auch der erneute Gang durch die Ausschüsse. Ortsteilbürgermeister Herbert Dietrich erklärte, dass es dazu auch eine Entschuldigung aus der Stadt gegeben habe. Im Mai ist er 30 Jahre an der Spitze des Ortsteils, fast genau so lange kennt er den Werdegang des Gewerbegebietes. Damit sollte in der damals noch eigenständigen Gemeinde dem allgemeinen Wegfall von Wirtschaft und Industrie begegnet werden. Es wurden Beschlüsse gefasst und großer Aufwand betrieben, mit einer Fensterbaufirma stand ein Investor bereit, Fördermittel flossen in die Planung. Im Juli 1993 trat der B-Plan für eine 12,2 Hektar große Fläche in Kraft. Die Firma siedelte sich an.

1994 wurde Falka nach Gera eingemeindet. Zu weiteren Ansiedlungen kam es nicht. Dennoch sei man im Ortsteilrat grundsätzlich gegen eine Verkleinerung der bereits auf 7,5 Hektar reduzierten Gewerbefläche auf dann noch 1,5 Hektar. Die gibt laut Stadtverwaltung der gültige Flächennutzungsplan 2020 vor, ausreichend für das Bestandsunternehmen und eine mögliche Erweiterungsfläche für eben jenes. „Es kostet die Stadt doch keinen Pfennig, wenn man sagen kann, man hat diese Gewerbeflächen“, meint der Ortsteilbürgermeister.

FDP-Mann Nerger kritisiert in einer Pressemitteilung das Signal. „Es muss unser aller Bestreben sein, Gewerbegebiete weiter zu entwickeln und besser zu vermarkten, um Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und nicht, wie vorgelegt, geplante Gewerbegebiete in der Fläche zu reduzieren“, schreibt er. Das Problem seien nicht die von der Stadt angeführten Argumente, wie eine fehlende Nachfrage am Standort, fehlende kommunale Verfügbarkeit, abseitige Lage oder unzureichende Verkehrsanbindung, zumal letztere durch den Neubau der Querspange Liebschwitz deutlich verbessert wurde. „Das Problem sind die jahrelangen Versäumnisse bei der Bewerbung und Vermarktung des möglichen Gewerbestandortes“, so Falk Nerger.