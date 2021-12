Gera: Größerer Stromausfall in Bieblach-Ost

Großflächiger Stromausfall in Bieblach Ost. Netzmonteur der GeraNetz GmbH André Leuthold (l.) und Christoph Jan versorgen derzeit über ein Trafohaus in der Hilde-Coppi-Straße mehrere Straßenzüge mit Notstrom.

Gera. Die Energieversorgung Gera arbeitet an der Behebung der Störung, die seit der Nacht eine ganze Reihe von Straßenzügen betrifft.

Einen größeren Stromausfall gibt es am Freitag im Geraer Stadtteil Bieblach-Ost. Seit den Nachtstunden gab es in der Stromversorgung im Netzgebiet der GeraNetz GmbH eine Störung, teilt die Energieversorgung Gera mit. Aufgrund zweier Stromkabelfehler seien insgesamt sechs Trafostationen vom Stromausfall betroffen, was zu Störungen der Stromversorgung in mehreren Straßenzügen in Bieblach-Ost führt. Betroffen sind die Hilde-Coppi-Straße, die Leuchtenburgstraße, die Ernst-Abbe-Straße, die Carl-Zeiss-Straße,die Straße der Jugend, die Fritz-Gießner-Straße, die Wartburgstraße, die Curt-Böhme-Straße, die Osterburgstraße, die Heidecksburgstraße und die Otto-Lummer-Straße.

Die Energieversorgung Gera GmbH arbeite nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Fehlereingrenzung und Störungsbeseitigung. Mehrere Teams des Unternehmens sind unterwegs, um Betroffene vorübergehend mit Notstrom zu versorgen.

Die entsprechenden Dienstleistungsunternehmen der EGG sind ebenfalls vor Ort, um die notwendigen Reparaturen schnellstmöglich auszuführen. So sind das Tiefbauunternehmen Reichardt und Elektor Schöppe zur Beseitigung der Havarie im Einsatz. Wann genau die vollständige Wiederversorgung gewährleistet sein wird, könne zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Vor Ort wurde vorsichtig auf die Nachmittagsstunden orientiert.

Die EGG informiert über ihre Internetseite unter www.egg-gera.de.