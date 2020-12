Hofpause im Laub. Der Grundschulteil der Freien Gemeinschaftsschule der Grundig Akademie Gera in der Zeulenrodaer Straße 37 in Lusan soll 2021 saniert werden. Der frühere Kindergarten soll damit als zweizügige Grundschule ausgebaut werden.

Gera-Lusan. Der frühere Kindergarten in der Zeulenrodaer Straße in Lusan soll zu einer zweizügigen Grundschule aufgewertet werden.

Seit Januar hat die Freie Gemeinschaftsschule der Grundig Akademie Gera ihre staatliche Anerkennung. Unterrichtet werden die Schüler an zwei Standorten. Im Neubau in der Friedericistraße lernen jene ab Klassenstufe 5. Der Grundschulteil befindet sich in der Zeulenrodaer Straße 37 in Lusan und soll dort auch bleiben.