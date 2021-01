Gera: GVB-Geschäftsführer würde gern weitermachen

Gera Die Stadt hat nun die Stelle an der Spitze des Geraer Nahverkehrsbetriebes neu ausgeschrieben.

Die Stadt Gera hat nun die Geschäftsführung für den städtischen Nahverkehrsbetrieb GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft mbH ab 1. Oktober 2021 ausgeschrieben. Bis 3. März können sich Interessierte auf die Stelle an der Spitze des Unternehmens mit derzeit 242 Beschäftigten bewerben, das für die Stadt drei Straßenbahnlinien sowie 18 Buslinien betreibt. Die Einstellung erfolgt zunächst für fünf Jahre.

Genauso lange hat dann der 56-jährige Thorsten Rühle das Lenkrad des GVB in Händen gehalten. Und er würde gern weiter machen und will seinen Hut in den Ring werfen. Dazu fühle er sich nicht zuletzt durch Mitarbeiter und den Aufsichtsrat bestärkt, sagt er unserer Redaktion. Der Aufsichtsrat, bestätigte auf Nachfrage dessen Vorsitzender Nils Fröhlich (Grüne), hatte bereits vor einer Weile mehrheitlich eine weitere Zusammenarbeit mit Rühle empfohlen.

Rühle will zur Verstetigung im Unternehmen beitragen

„Es ist sicher keine ganz einfache Situation für mich“, sagt Rühle. Er ist sich sicher, die an ihn gestellten Aufgaben erfüllt zu haben. Und die hatten es in sich, angefangen bei einem nach Insolvenz neu aufgestellten Unternehmen mit einigem Investitionsstau bis hin zu einer der wohl größten Krisen überhaupt für den ÖPNV, wie Rühle die Corona-Pandemie einschätzt. Mit ihm an der Spitze sei, abgesehen von der nicht planbaren Krise, die wirtschaftliche Situation im GVB konsolidiert, Fahrgastzahlen gesteigert und der Kostendeckungsrad von 72 auf 76 Prozent erhört worden, zählt er als Beispiele auf.

Dass trotzdem eine Stadtratsmehrheit bereits im alten Jahr auf die Neu-Ausschreibung der Stelle drängte, dafür vermutet er die Gründe in der Diskussion um neue Straßenbahnen. Doch auch hier glaubt er, mit der Optionslösung – also sechs neuen Bahnen sofort und optional sechs weiteren – an einem tragfähigen Kompromiss mitgewirkt zu haben. Thorsten Rühle hofft, dass nicht dieses eine alle anderen Themen überlagert. Es gebe viele weitere Projekte und offene Themen, sei es der Ausbau der Wiesestraße, ein neuer Nahverkehrsplan oder die Erneuerung von Betriebsleitsystem und Fahrgastanzeigen bis hin zum Versuch mit dem autonomen Kleinbus Emma.

Gerade mit Blick auf die aktuelle Krise, die die Branche in seinen Augen 2021 noch schwerer treffen werde als 2020, wolle er gerne zur Verstetigung im Unternehmen beitragen, ohne Einarbeitungszeit. „Ich habe es ehrlich gemeint, als ich 2016 mit dem Ziel angetreten bin, gerne drei volle Vertragslaufzeiten hier zu bleiben“, sagt er: „Ich hatte mir das damals zugetraut und traue es mir heute zu.“