Die Stadt Gera hat aktuell keinen Radverkehrsbeauftragten. Die bisherige Leiterin des Tiefbauamtes, Simone Prüfer, die zugleich auch die Funktion der Radverkehrsbeauftragten inne hatte, hat die Stadtverwaltung zum 31. Oktober 2020 verlassen. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Gera, habe deswegen den Oberbürgermeister im Oktober aufgefordert, diese Position umgehend neu zu besetzen, erklärt Vereinsmitglied Friedrich Franke. Um eine eigene Stelle handele es sich ohnehin nicht, sondern nur um die Übertragung bestimmter Aufgaben auf einen schon vorhandenen Mitarbeiter. Nach wie vor müsste in Gera viel für den Radverkehr getan werden, um auf das bundesweite Niveau wenigstens ansatzweise aufzuschließen, meint der ADFC-Mann.

Für ihn sei sowohl der Radverkehrsbeauftragte als auch eine funktionierende AG Radverkehr Voraussetzungen für die weitere Mitgliedschaft der Stadt Gera in der Arbeitsgruppe Fahrradfreundlicher Kommunen Thüringens. Derzeit, so erfuhr unsere Redaktion, würden interne Abstimmungen in der Stadtverwaltung laufen. Eine Entscheidung sei „baldmöglichst vorgesehen“, heißt es aus dem Rathaus.

In der Vergangenheit sei der Geraer Radverkehrsbeauftragte stets durch den Oberbürgermeister berufen worden, erinnert sich Franke. Er konstatiert, dass „das Interesse am Radverkehr in den letzten Jahrzehnten von OB zu OB weniger wurde“.