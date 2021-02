Gera. Momentan gibt es in Gera 119 aktiv Infizierte. In den vergangenen 24 Stunden wurden vier weitere Fälle registriert.

Am Dienstag liege die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt Gera bei 78,39, teilte der Krisenstab der Stadt mit. Es gibt 119 aktiv Infizierte (-15). Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog