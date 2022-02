Gera hisst Flagge für Frieden in der Ukraine

Gera. Mit einer Friedensflagge setzt die Stadt Gera angesichts des Kriegs in der Ukraine ein Zeichen für Solidarität und Verbundenheit.

Die Stadt als Mitglied von Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden, hat am Freitag wie viele andere Städte die Flagge für den Frieden gehisst.

„Die aktuellen Entwicklungen in der Krise zwischen Russland und der Ukraine erschüttern mich zutiefst. Es ist nicht absehbar, wie sich diese hochgefährliche Lage in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Jeder Krieg in der Geschichte führte zu erheblichen Verlusten an Leben und unfassbar viel Leid. Wir alle müssen jetzt solidarisch zusammen halten“, so Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Gesellschaftliche Verbundenheit könne länderübergreifend nur funktionieren, wenn man im Kleinen damit anfange.

Gera zeige, wie internationale Beziehungen funktionieren. „Wir pflegen elf Städtepartnerschaften weltweit. Damit verdeutlichen wir, dass wir eins sind. Unsere Verbundenheit zu diesen Städten ist gewachsen. Vertrauen und Verantwortung ist der Anker, der uns dauerhaft zusammenhält. Die freundschaftlichen Beziehungen fußen auf Respekt, gegenseitiger Achtung und gewachsenem Vertrauen“, so der Rathauschef.