Gera: Hofwiesenparkfest, 30. Höhlerfest und 40 Jahre KuK sind Höhepunkte

Fête de la Musique wurde wegen Corona in Gera abgesagt, aber per Streaming-Programm auf Facebook erlebbar gemacht. Straßenmusiker erinnern mit Live-Spiel am 21. Juni an die Veranstaltung. Die Folkgemeinschaft musizierte am Sonntag auf dem Markt.

Gera. Gera hofft auf einen großen Schritt in Richtung Normalität für das Veranstaltungsjahr 2021

Im Kalender der Stadt Gera sind für die kommenden Monate viele namhafte Veranstaltungen eingetragen, teilt die Stadtverwaltung mit. So sind das 30-jährige Höhlerfestjubiläum, der 40. Geburtstag des Kultur- und Kongresszentrums sowie zum Jahresabschluss der Märchenmarkt als Leuchttürme vorgemerkt.

Einen Höhepunkt bieten die „Liszt-Beatz“, die im Rahmen der Liszt-Biennale, welche dieses Jahr in Gera ausgerichtet wird, stattfinden. Als Kooperation mit dem Theater geplant, wird neben dem Chor und Orchester auch die East Gypsy Band aus Ungarn als auch Mathias Kaden am 23. Mai auf dem Marktplatz auftreten.

„Wir lassen uns nicht unterkriegen! Die Corona-Krise hat zwar alle großen Feste 2020 in der Stadt verhindert, doch wir planen voller Hoffnung für dieses Jahr wieder zahlreiche Höhepunkte für unsere Geraerinnen und Geraer sowie Gäste und Freunde der Stadt“, verkündet Kulturamtsleiterin Claudia Tittel.

Sie unterstreicht dabei: „Natürlich ist jede Planung abhängig von den Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie. Aber wir setzen ein Zeichen und halten daran fest, dass in diesem Jahr wieder ein großer Schritt in Richtung Normalität getan werden kann. Angebote zu Kultur und Veranstaltungen sind elementar und tragen entscheidend zur Lebensqualität in einer Stadt bei. Aus diesem Grund planen und organisieren wir im Hintergrund, um vorbereitet zu sein.“

So sollen das Frühlings- und Herbstvolksfest, die Tierparksafari und das Dahlienfest ebenso wie die Fête de la Musique wie gewohnt stattfinden. Das im vergangenen Jahr entwickelte Format „Sommer in der Stadt“ ist als Wiederauflage geplant. Bastel- und Malangebote wurden von Juni bis September immer sonntags ab 14 Uhr mit einem Musikprogramm im Hofwiesenpark angeboten. Des Weiteren konnte die Konzertreihe „Kultur im Küchengarten“ reaktiviert werden und erfreute sich größter Beliebtheit.

In Kooperation mit der Kultur GmbH sei ein sensationelles Sommerprogramm unter Corona-Bedingungen auf die Beine gestellt worden, das auch in diesem Jahr wieder eine feste Größe sein würde, so Tittel.

Das Theater tritt ebenso vom Innen- in den Außenraum und wird den Platz vor dem Puppentheater bespielen. Am Ende des Jahres steht der Märchenmarkt in den Startlöchern, der zur Weihnachtszeit 2020 pausieren musste und den es nur als kleine Wochenmarktvariante gab.

Die Eröffnungsshow, die 38 Märchenfiguren, das Glockenspiel vom Rathausturm, der festlich beleuchtete Weihnachtsbaum, die Märchenmarktbühne und 90 liebevoll gestaltete Buden haben 2019 rund 230.000 Besucher in Geras Innenstadt gelockt.