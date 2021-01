Gera in Zeiten von Corona: Aufmerksamkeit füreinander wächst

Zuhören ist in diesen Zeiten das Wichtigste für Bertram Wolf, den leitenden Pfarrer der Römisch-Katholischen Groß-Pfarrei „St. Elisabeth“. Seelsorge-Gespräche nehmen für ihn etwa die Hälfte der Arbeitszeit ein. Wobei Seelsorge für den Pfarrer ein weiter Begriff ist: „Mit dem Handwerker beispielsweise, der an der Kirche etwas repariert, rede ich nicht nur über die Reparatur, sondern frage ihn auch, wie es ihm geht. In gewisser Weise ist das auch schon Seelsorge“.



Der Bedarf an Seelsorgegesprächen sei überraschenderweise kaum gewachsen, hat Bertram Wolf erfahren. Viele Gespräche hätten sich jedoch qualitativ verändert. „Mit Corona bekam zum Beispiel Angst einen Namen. Viele fragen sich, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn ich konkret an Gespräche im Seniorenheim denke, dann fühlen Menschen große Not, weil die Besuchsmöglichkeiten ihrer Kinder und Enkel, das, was ihnen bisher Halt gegeben hat, weggebrochen ist.“



Allgemein habe er jedoch erlebt, dass es wieder eine große Aufmerksamkeit füreinander gebe. „Manche Familien geben unumwunden zu, dass diese Zeit für sie auch etwas Gutes hat. Sie seien darauf angewiesen, gut miteinander auszukommen und hätten erstaunt festgestellt, dass das gelingt. Da schwingt oft Stolz mit“, sagt Bertram Wolf.

„Netzwerke und Hilfsangebote, wie die der sozialen Träger, funktionieren wirklich gut“, betont der leitende Pfarrer, weiß jedoch auch: „Seelsorgliches Gespräch lebt davon, dass ich genau hinhöre und individuell berate und denjenigen auf Ressourcen aufmerksam mache. Wichtig ist, dass jeder Einzelne diesen Schritt auch geht, Hilfe zu suchen und anzunehmen.“

Zugleich appelliert Bertram Wolf, aufmerksam zu bleiben, um zu erkennen, wer und wo Unterstützung gebraucht wird. „Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, es ist für alle gesorgt.“