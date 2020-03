Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Gera haben ihren Sitz in der Reichsstraße.

Gera. Beratung von Angesicht zu Angesicht ist in Zeiten von Corona ausgesetzt. In Gera schließen Arbeitsagentur, Energieversorger und Krankenkassen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Keine persönlichen Vorsprachen mehr

Die Agentur für Arbeit Altenburg Gera und das Jobcenter in Gera beraten zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter seit Montag, 16. März, ihre Kunden nicht mehr persönlich. Das erklärt Sprecher Carsten Rebenack. Bereits vereinbarte Termine würden telefonisch abgesagt. Alle Anfragen sollen bis einschließlich 17. April nur über Telefon und E-Mail kanalisiert werden, heißt es aus der Arbeitsagentur. Das Servicecenter sei unter Telefon 0800/4 55 55 00 erreichbar und per E-Mail unter Altenburg-Gera@arbeitsagentur.de. Das Jobcenter Gera ist unter Telefon 0365/85 77 00 und per E-Mail Jobcenter-Gera@jobcenter-gera.de zu erreichen.

Energieversorgung schließt Kundenzentrum

Energieversorgung Gera GmbH (EGG) hat seit Montag, 16. März bis auf Weiteres präventiv ihr Kundenzentrum in der De-Smit-Straße 18 in Gera geschlossen, darüber informiert das Unternehmen. Die Maßnahme erfolge in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der thüringischen Landesregierung.

Der Kundenservice bleibt per Telefon unter 0365 / 856-1177 und per E-Mail unter service@egg-gera.de zu den Servicezeiten erreichbar. Außerdem könne der Kassenautomat des Unternehmens im Eingangsbereich der De-Smit-Straße 18 weiter für Einzahlungen genutzt werden.

Krankenkassen beraten per Telefon

Die persönliche Beratung hat auch das Servicezentrum der DAK Gesundheit in der Heinrichstraße eingestellt. Die Beratung der Versicherten werde über das Kundentelefon mit der Rufnummer 0365/7 73 70 50 sowie über die E-Mail-Adresse service725200@dak.de sichergestellt, teilt Rainer Wagner, Leiter des Servicezentrums, mit.

Ab Donnerstag wird es auch bei der AOK plus keine persönliche Beratung mehr geben. Wie die auch für Thüringen zuständige Pressestelle informierte, würden die Briefkästen an den Standorten aber weiter geleert und sei die Servicetelefonnummer 0800/1 05 90 00 jeweils 24 Stunden erreichbar. Auch in der Online-Filiale könnten beispielsweise Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen hochgeladen werden, heißt es.