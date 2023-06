Gera: Kinder des Kreativhauses kicken sich zum Turniersieg

Gera. Fußballturnier der Patenschafts-Kindergärten der Geraer Wohnungsgenossenschaften

Zu einem Fußballturnier der Patenschafts-Kindergärten hatten die vier Geraer Wohnungsgenossenschaften in der vergangenen Woche geladen.

Anpfiff in der Genossenschaftsarena, Brüte-Sportplatz in Gera-Lusan, war 9 Uhr. Entsandt aus den Kindertagesstätten Sonnenkäfer, Kinderland, Kreativhaus und den Langenberger Zwergen, wurden die vier- bis sechsjährigen Fußballspieler von ihren jeweiligen Partnern WBG „Aufbau“ Gera eG, WBG UNION eG, WBG „Glück Auf“ Gera eG und der WG „Neuer Weg“ eG unterstützt.

Alle Mannschaften spielten im Punktesystem gegeneinander. Die Anzahl der erzielten Punkte entschied, das am Ende der Pokal des siebten WIR!-Kinderfußballturniers an die Mannschaft des Kreativhauses ging. Die Freude darüber war riesig. Aber nicht nur die Sieger wurden belohnt. Auch die anderen Mannschaften erhielten Medaillen, WIR-Brotbüchsen und ein tolles Fußballtrikot. Für die Pausen war bestens gesorgt, aktiv in Form einer Hüpfburg und nach dem Wettkampf traditionell mit Nudeln und Würstchengulasch für alle. Der Verein Lusaner SC unterstützt das kleine Turnier seit sieben Jahren tatkräftig.