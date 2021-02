Gera-Milbitz/Thieschitz/Rubitz. Ortsteilreport: Ortsteilbürgermeister Norbert Geißler spricht über Straßensanierung, neue Brücke und Saftfest in seinem Geraer Ortsteil.

Gera: Kinder in Rubitz können sich auf neuen Spielplatz freuen

Ortsteilbürgermeister Norbert Geißler freut sich auf die Aufarbeitung des Kinderspielplatzes in Rubitz. „Eigentlich ist es derzeit gar kein richtiger Spielplatz“, so Geißler, „Es gibt keine Rutsche und die gehört auf jeden Spielplatz“. Außerdem sei der Sandkasten in einem schmutzigen Zustand. Mehrere Sponsoren sowie der Verein der Maibaumgesellschaft machen nun eine Sanierung des Spielplatzes möglich. „Sobald die Witterungsverhältnisse es erlauben, sollen die Baumaßnahmen beginnen. Wir hoffen, dass wir im März starten können“, teilt Geißler mit.