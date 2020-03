Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Kleinere Anpassungen im Fahrplan des GVB

Im März werden kleinere Fahrplananpassungen durch den GVB auf den Buslinien 12, 15 und 18 sowie auf den Straßenbahnlinien 1 und 3 vorgenommen.

Seit Montag verkehrt auf der Linie 12 (Heinrichstraße – Collis - Zschippern) die bisherige Fahrt 6.55 Uhr ab Heinrichstraße in Richtung Zschippern vier Minuten früher. Auch die Rückfahrt ab Zschippern startet vier Minuten eher. Somit wird der Anschluss an die Straßenbahn 7.25 Uhr pünktlich erreicht. Nachmittags startet die Fahrt 14 Uhr zehn Minuten später ab der Haltestelle „Heinrichstraße“ in Richtung Zschippern.

Auf der Linie 15 (Gewerbepark Keplerstraße – Lusan/Laune) verkehren alle Fahrten am Wochenende ab Bahnhof Zwötzen drei Minuten früher. Ab Lusan/Laune bleiben die Fahrzeiten unverändert.

Ebenfalls seit Montag gibt es einen neuen Halt auf der Linie 18 (Kauern – Zwötzen – Kleinfalke – Großfalke) am Abzweig Lengefeld zwischen Kuchenholz und Kaimberg.

Ab Samstag, 14. März, verkehrt die Fahrt 19.06 Uhr der Linie 3 ab Bieblach-Ost sieben Minuten später. Somit wird an der Dualen Hochschule ein weiterer Anschluss von Langeberg in Richtung Zentrum hergestellt. Aufgrund der Verschiebung der Linie 3 verkehrt die Fahrt 19.19 Uhr der Linie 1 ab Zwötzen bereits fünf Minuten früher in Richtung Heinrichstraße.

