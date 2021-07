Gera: Können und Kreativität bei der Präsentation gefragt

Gera-Aga. Erfolgreiche Prüfung für Bäckerei-Fachverkäuferinnen in der Handwerkskammer für Ostthüringen.

Celine Clemens von der Bäckerei Schneider in Pößneck, Susan Förstemann von der Bäckerei Schöler in Gorndorf, Kathleen Giensch von der Bäckerei Nützer in Hermsdorf, Vivien Kilian aus der Bäckerei Möbius in Gera, Johanna Popp aus der Meister-Bäcker GmbH in Unterwellenborn sowie Jona Lorena Schreier aus der Stadtmühlenbäckerei Bielert GmbH in Bad Blankenburg stehen künftig als gut ausgebildete Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei, hinter der Verkaufstheke.

Alle sechs haben jüngst mit Bravour ihre Facharbeiterprüfung gemeistert, teilt die Handwerkskammer für Ostthüringen mit. Dabei zeigten sie bei den vielfältigen Aufgabenstellungen ihr Können und ihre Kreativität bei der Präsentation – schließlich esse das Auge mit.

So mussten sie unter anderem ein Buffet für eine Grillparty mit Backwaren und selbst hergestellten herzhaften und süßen Snacks anrichten. Aber auch die Dekoration und verkaufsfördernde Präsentation von Backwaren, ein Beratungs- und Verkaufsgespräch sowie die Durchführung von Verkaufsverhandlungen mit Schneiden, Zusammenstellen und Verpacken von Waren nach Kundenwunsch waren Teile der Prüfung.

Am Ende belohnten sich die Fachverkäuferinnen mit dem Erhalt des Facharbeiterzeugnisses für die gezeigten Leistungen.