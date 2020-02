Gera könnte einen Citymanager bekommen

„Der Geraer verlässt seine Stadt, um anderswo sein Geld auszugeben und sich zu vergnügen“. Diese Beobachtung und der wachsende Anteil des Onlinehandels sind für Brit Heinig, Einzelhändlerin und Stadtratsmitglied für die Fraktion Für Gera, die Erklärungen für das „Händlersterben in der Innenstadt“.

Ein Vorschlag sind Pop-up-Stores zum Testen

So lautete am Donnerstag das Thema der Aktuellen Stunde zum Auftakt der Stadtratssitzung, das ihre Fraktion, unterstützt von der Fraktion Bürgerschaft, beantragt hatte. „Das pulsierende Innenstadtleben versorgt eine Stadt mit Blut. In Gera ist diese Herzfunktion ins Stocken geraten“, machte Ulrich Porst, Fraktionsvorsitzender der Bürgerschaft, die Situation anschaulich. „Wie schaffen wir es, dem Geraer wieder seine Stadt näher zu bringen?“, fragte Stadträtin Heinig und unterbreitete selbst Vorschläge.

Sie empfiehlt einen Überblick über leere Verkaufsflächen in der Innenstadt, das Zulassen von Pop-up-Stores, mehr freie Hand bei der Nutzung der Flächen vor den Geschäften, die Überprüfung der gültigen Marktsatzung, einen Fördergeldmanager für die kleinen Einzelhändler, innerstädtisches Wohnen, ein Leitsystem für Parkplätze und Gastronomie, Kurzzeitparkplätze, das Überdenken der Sondernutzungsgebühren für Ortsansässige und den Ausbau der Zusammenarbeit mit den Gästeführern. Alles das könnte ein Citymanager koordinieren.

Die Idee des Citymanagers unterstützten CDU, Linke und Grüne und auch Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). „Ich werde zusehen, wie ich ihn in den hart umkämpften Stellenplan bekomme“, sagte er. Eine „Vorstufe“ sei Ines Wartenberg, die Abteilungsleiterin Veranstaltungen und Märkte, die bereits zu zwei Händlerstammtischen eingeladen hatte.

Geraer Gastwirt zahlt doppelte Gebühr bei Stadtfesten

Wie antiquiert die Geraer Rahmenbedingungen sind, erläuterte Ronny Grosser, seit fünf Jahren Inhaber des Köstritzer Bierhauses in der Schloßstraße, an seinem Beispiel. Mit den fast 100 Sitzplätzen liege das Restaurant „gerade so an der Wirtschaftlichkeitsgrenze“. Im Sommer habe er nur die Hälfte der Sitzplätze zur Verfügung, weil die meisten Gäste draußen sitzen wollen. Jeden Abend müsse er Möbel rücken und auf ein Drittel der genutzten Fläche reduzieren, um sie früh wieder hin zu räumen. Deshalb auch könne er keinen Windschutz oder Luftbefeuchter aufstellen. „Sind Feste in der Stadt, muss ich die Flächen nochmal kaufen“, schildert er. Gera wolle Baurecht für neue Investoren schaffen und vergesse die schon vorhandenen, meinte Grosser und sagte: „Schaffen wir es nicht endlich, mit der Zeit zu gehen, dann werden wir alle mit der Zeit gehen“.

Norbert Hein: Langweilige Planung in Geras Neuer Mitte

Fraktionschef Norbert Hein (Die Liberalen) erklärte, dass ein Magnet fehlt und schon jetzt ein Überangebot an leeren Flächen besteht. „Die Neue Mitte mit ihrer langweiligen Planung wird das Problem verstärken und die Situation auf der Sorge verschärfen“, sagte er. Er sieht alle als Akteure für die Innenstadt. Bürger, die in ihrer Stadt einkaufen, Händler mit interessanten Angeboten, die Stadtverwaltung mit abgestimmten Marketingaktivitäten, den Stadtrat, der planerische Hemmnisse beseitigt und die Hauseigentümer mit realistischen Mieterwartungen.

Lokaler Online-Marktplatz für ortsansässige Händler

Nils Fröhlich, Fraktionschef der Grünen, bezeichnete das Wohnen in der Innenstadt als den Schlüssel und schlug zudem einen lokalen Online-Marktplatz für kleine Anbieter mit einem Liefersystem in der Stadt vor. Für Monika Hofmann, die SPD-Fraktionsvorsitzende, könne die Stadt mit gutem Beispiel bei der Belebung der Innenstadt voran gehen, wenn sie Jugendamt und Sozialamt aus der Gagarinstraße und Ordnungsamt und Kfz-Zulassungsstelle aus der Wiesestraße ins Stadtzentrum holt. Für Wolfgang Laudenbach (AfD) reicht es nicht aus, den Fokus auf das Gebiet zwischen Zschochern und Neue Mitte zu legen. „Die Innenstadt fängt an beiden Bahnhöfen an“, sagte er. Dass alle Geraer Verantwortung für ihre Innenstadt haben, machte er mit der Bemerkung deutlich: „Keiner kommt daran vorbei, sein eigenes Konsumverhalten zu überdenken“. Andreas Schubert, Fraktionschef der Linken, erinnerte daran, dass es Arbeitsplätze brauche um Kaufkraft zu haben und dass Sauberkeit für eine attraktive Innenstadt dazu gehört.