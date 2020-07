Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Konzept für „Bildungscampus Lusan“ wird erarbeitet

„Bildungscampus Lusan“ – Unter diesem Titel wird an einem Konzept für den Standort der Regelschule 4 in Gera-Lusan in Kombination mit den angrenzenden Freiflächen, der Wilhelm-Busch-Grundschule und einem leerstehenden Gebäude in der Elsterberger Straße gearbeitet, wie aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht.

Das Büro Weeber+Partner Institut für Stadtplanung und Sozialforschung erarbeitet im Auftrag der Stadt das Konzept, gefördert vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Das Büro sei im Rahmen eines Wettbewerbs für freiberufliche Leistungen ausgewählt worden, heißt es. Es verfüge über umfangreiche Erfahrungen in der Stadt- und Quartierentwicklung sowie der Sozialplanung.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ziel des „Bildungscampus Lusan“ sei es, einen Bildungsstandort mit flexibel nutzbaren Raum- und Flächenangeboten zu entwickeln, der auch anderen Nutzern zugänglich ist, sagte Geras Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos). Damit werde das Zentrum von Lusan nachhaltig aufgewertet.