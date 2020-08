Gera: Kultur im Küchengarten oder im KuK-Foyer

Gera. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert am Sonntag in dem Geraer Kulturhaus statt.

Bei Regen oder Sturm wird die Veranstaltung „Kultur im Küchengarten“ am 30. August, ab 15 Uhr mit dem Fleck Sauer Ensemble in das Foyer 1 des Kultur- und Kongresszentrums verlegt. Veranstaltungsbeginn würde dann auf 15.30 Uhr verschoben. Coronabedingt stehen dort nur 150 Plätze zur Verfügung. Es wird gebeten, in diesem Fall einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.