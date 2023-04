Gera: Lesung aus „Die bunten Vögel der Reformation“

Gera. Michael Kleim stellt in der G26 interessante, zum Teil widerspruchsvolle Biografien aus der Reformationszeit vor.

Am Dienstag, 2. Mai, liest Michael Kleim um 18 Uhr im Café der Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde G26 in der Geraer Gagarinstraße 26 aus seinem Büchlein „Die bunten Vögel der Reformation“. Die Publikation ist aus einer Themenreihe entstanden, die im Reformationsjahr 2017 ein größeres Geraer Publikum begeistert hat. Michael Kleim lässt die Leser in ein bewegtes, zuweilen chaotisches Zeitalter eintauchen. Im Zentrum stehen nicht die berühmten Persönlichkeiten der Reformation, sondern kirchengeschichtliche Außenseiter, Individualisten, Provokateure und originelle Denker. Es sind interessante, zum Teil widerspruchsvolle Biografien.