Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Lesung mit Thomas Thieme und Film von Eric Stehfest abgesagt

Gera. Zum Schutz von Künstlern, Gästen und Personal mussten die für den 13. März geplante Lesung mit Thomas Thieme und Frank Quilitzsch und die für den 14. März geplante Filmpremiere „9 Tage wach“ mit Eric Stehfest abgesagt werden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Ebenfalls ist das für den 17. März im Comma geplante Puppentheater abgesagt worden.

Die Lesung mit Thomas Thieme wird nachgeholt, über den neuen Termin wird rechtzeitig informiert. Karten behalten ihre Gültigkeit, können jedoch auch an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Wie aus der Presseterminliste der Stadt hervorgeht, ist auch das für Sonntag, 15. März, 10 Uhr, geplante städtische Gedenken an die Märzgefallenen anlässlich 100 Jahre Kapp-Putsch auf dem Südfriedhof abgesagt worden.

Zweite Aktion zum Absammeln der Schwammspinnereier entfällt ersatzlos

Das Umweltamt Gera sagt die für 21. März geplante zweite Aktion zum Absammeln der Schwammspinnereier in Liebschwitz ab. Die Aktion muss ersatzlos entfallen, da eine spätere Durchführung aufgrund des baldigen Schlupfes der Raupen nicht möglich sei, heißt es. Konrad Nickschick, Leiter des Umweltamtes, bedauert die Absage des Einsatzes sehr. „Wir hätten gern noch mehr Eier unschädlich gemacht. Viele Freiwillige vor allem auch aus Liebschwitz und vom Ortsteilrat hatten den Termin fest im Kalender. Die Stadtverwaltung prüft weiterhin noch andere Möglichkeiten, um die Bevölkerung bei einem erneuten Massenaufkommen zu schützen“, so Nickschick.

Absage für alle Treffen von Selbsthilfegruppen in der Ehrenamtszentrale bis 10. April

Bis zum 10. April sagt die Ehrenamtszentrale alle Treffen von Selbsthilfegruppen in ihren Räumlichkeiten am Kornmarkt 7 in Gera ab. Damit sollen Mitglieder der Selbsthilfegruppen geschützt werden, von denen viele aufgrund schwerer Erkrankungen zu den Covid-19-Risikogruppen gehören. Die Treffen von Arbeitsgruppen finden statt, weil Arbeitsgruppenmitglieder nicht zu den Risikogruppen gehören. Bei Fragen und Anliegen bitte anrufen in der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen unter 0365 838-3026.