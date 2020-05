Gera-Liebschwitz. Regen verzögert laut Forstamt Weida den Hubschrauberflug in Sondershausen und so auch die Folgetermine, unter anderem in Gera-Liebschwitz.

Gera-Liebschwitz: Schwammspinner-Einsatz mit Hubschrauber verzögert sich

Der Hubschrauber-Einsatz im Kampf gegen den erneuten Massenbefall von Schwammspinner-Raupen in Gera-Liebschwitz verzögert sich um zunächst einen Tag. Das teilte Karsten Schröder, Leiter des Forstamtes Weida, am Montag mit. Eigentlich sollte der Hubschrauber am Dienstagmorgen das Insektengift Mimic über den betroffenen Waldgebieten im Geraer Ortsteil ausbringen.

Zuvor sollte der Hubschrauber in anderen betroffenen Gebieten in Thüringen fliegen, unter anderem in Sondershausen. Dort habe laut Schröder aber Regen einen Flug am Montag nicht möglich gemacht, wodurch sich auch die anschließenden Flugtermine verschoben haben. Da das eingesetzte Mittel als Fraßgift auf den Blättern der behandelten Bäume haften bleiben soll, wären Niederschläge kontraproduktiv.

Geplant ist der Hubschraubereinsatz jetzt also am Mittwochmorgen, 6. Mai, in Liebschwitz. Das betroffene Waldgebiet bleibt ab dem Einsatz für drei Tage gesperrt. Drei Wochen lang darf nichts zum Verzehr aus dem Wald gesammelt werden.