Gera-Lusan wartet auf den Weihnachtsmann

1. Stadtteil-Weihnachtsmarkt in Gera-Lusan

Erstmals wird in Lusan als größtem Stadtteil von Gera ein Weihnachtsmarkt abgehalten. Auf dem Rewe-Parkplatz ist der Weihnachtsbaum geschmückt. Das Stadtteilmanagement hat gemeinsam mit Lusaner Vereinen ein buntes Angebot organisiert mit Büchern, Historischem und Kulinarischem sowie und Schalmeienklängen. Auch der Weihnachtsmann kommt am Freitag und am Samstag. Am Stand der TAG-Geschichtswerkstatt Lusan: Die Leiterin Irina Schultheiß (links). Sie leuchtet in der Dämmerung mit der Taschenlampe den Stand aus, damit Birgit Meinel in Büchern über die Geschichte von Lusan etwas blättern kann.

Foto: Angelika Munteanu