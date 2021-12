Gera macht Stadtgeschichte erlebbar

Gera. Persönliche Erinnerungen für die Neuauflage des Audiospaziergangs „Stadtgesichter 2022“ gesucht

Für eine Neuauflage des Audiospaziergangs „Stadtgesichter“ sucht die Stadt Gera Menschen, die mit bekannten städtischen Gebäuden und Plätzen persönliche Erinnerungen verbinden und diese gerne mit Geraern sowie Gästen teilen möchten.

Mit dem kostenlosen, circa einstündigen Audiospaziergang, der im Frühjahr 2022 erscheinen soll, wird Touristen und Einheimischen an rund zehn Stationen Wissenswertes rund um die Stadt und ihre Architektur- und Baugeschichte vermittelt. Der Themenweg soll am Hauptbahnhof starten, führt dann über die Johanniskirche in die Innenstadt zum Johannisplatz und schließlich nach Alt-Untermhaus. Den Abschluss bildet Schloss Osterstein.

„Mit unseren Audiowalks und den kurzen Hörspielen wollen wir Stadtgeschichte erlebbar machen und Geraer Orte auf unterhaltsame und authentische Weise näher bringen. Ein besonderes Highlight ist, dass wir persönliche Erinnerungen der Menschen, die hier leben, integrieren“, so Yvonne Thielemann, Leiterin der Abteilung Stadterneuerung im Geraer Stadtplanungsamt. Für die neue Tour sucht die Projektverantwortliche private Anekdoten und historisches Wissen zur Johanniskirche, dem Johannisplatz, dem Theater, der Villa Voß, Orangerie und Küchengarten, zur Marienkirche, Gries 5 und Gries 7 sowie Schloss Osterstein und Hofgut.

Interessenten können sich direkt mit Yvonne Thielemann in Verbindung setzen unter Telefon 0365 838 4450 oder per E-Mail: stadtplanungsamt@gera.de