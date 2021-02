Gera: Maja wird schön gemacht

Evelyn Modl mit Mischlingshündin Maja in ihrem "Hundesalon Karlo" in Zwötzen

Die Neunjährige bekommt das komplette Programm: waschen, föhnen, schneiden und kämmen. Alle sechs Wochen wird Maja von Evelyn Modl verwöhnt. Sie betreibt den Hundesalon Karlo seit 2012 in der Geraer Lasurstraße. Die vierbeinige Dame, der Rasse Bolonka-Zwergschnauzer, ist Stammkundin und hält mit Frauchen Katrin Langner dem Salon auch in Corona-Zeiten die Treue. „Toller Service, einfühlsamer Umgang mit den Tiere“, lobt sie. Bei mir bleibt Maja nicht still, wenn ich ihr das Fell kürzen will“, sagt die Weidaerin. „Selbst unser Vasco war schon hier. Er schmilzt in Modls Händen.“ Der Hovawart wiegt inzwischen 50 Kilogramm und geht ihr bis zur Hüfte.