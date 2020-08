22-Jähriger bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist am Mittwoch ein Radfahrer in der Berliner Straße schwer verletzt worden.

Gera. In Gera ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Mittwoch ein Radfahrer in der Berliner Straße in Gera schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 22-Jährige kurz vor 10 Uhr unvermittelt vor einer ankommenden Straßenbahn die Bahngleise überqueren, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Schwer verletzt wurde der Radfahrer ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Blaulichtmeldungen