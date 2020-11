Gera. Ein unbekannter Mann ergreift, auf einem Spielplatz in Gera, einen 10-Jährigen am Hals und flüchtet anschließend.

Gera: Mann packt Jungen auf Spielplatz an den Hals

Auf einem Spielplatz in der Birkenstraße verletzte am Donnerstagnachmittag ein unbekannter Mann einen 10-Jährigen. Nach Angaben der Polizei befand sich der Junge zusammen mit weiteren Kindern auf dem abgesperrten Spielplatz in Gera.

Täter soll Krückstock dabei haben

Dies missfiel dem Unbekanntem. Aus diesem Grund ergriff er den 10-Jährigen am Hals und verletzte ihn dabei. Danach entfernte sich der Mann. Bisher konnte er noch nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu dem flüchtigen Täter geben können. Der Mann soll etwa 60 Jahre alt sein und einen Krückstock dabei haben.