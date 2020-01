Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Mein Vater – ein Buchenwäldler

„Schmal, lang ausgestreckt und die Arme eng an den Körper gelegt, ist mein Vater abends eingeschlafen und in genau dieser Haltung früh aufgewacht. Buchenwald hat ihn niemals losgelassen.“So erinnert sich Regina Grzam an ihren Vater.

Die Geraerin ist Nachkommende eines KZ-Häftlings von Buchenwald. Die 71-Jährige und ihre ältere Schwester arbeiten als Fördermitglieder in der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora mit und sie gehört der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA) an. Eine 1947 von Holocaust-Überlebenden gegründete Organisation, die es im Spätherbst 2019 unfreiwillig in die Schlagzeilen schaffte.

Gemeinnützigkeit der Vereinigung in Frage gestellt

Regina Grzam ist „entsetzt, dass unserer Organisation die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Das ist eine ungeheuerliche Entscheidung gegenüber dieser größten deutschen Verfolgtenorganisation, deren Mitglieder unter dem Faschismus litten und starben und uns, ihren Kindern, die ihr Andenken bewahren. Gut, dass mein Vater das nicht mehr erlebt.“ Sofort hat Regina Grzam mit Tausenden anderen die bundesweite Petition gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Bundesvereinigung VVN-BdA unterschrieben und kommentiert.

Reinhold Lochmann war ein Dresdener Arbeiterkind. Bei einem Aufenthalt in der Schweiz, organisiert von der Internationalen Arbeiterhilfe, fand er als Junge Solidarität, Zusammenhalt und seine kommunistische Überzeugung. Als junger Mann begeisterte er sich im Arbeiterradiobund für die Radiotechnik. Regina Grzam: „Er war ein Bastler und Tüftler, wollte Rundfunkmechaniker werden. Da ihm aber eine Religionsnote auf dem Zeugnis fehlte, wurde er Fahrradmechaniker.“

12 Jahre in Haft und in Lagern verbracht

Buchenwaldhäftling Reinhold Lochmann, Vater von Regina Grzam. Foto: Quelle: Regina Grzam

Mit seinem Vater klebte er Plakate und verteilte Flugblätter gegen die Nazis. Kurz nach Hitlers Machtergreifung, im April 1933, sollte Reinhold Lochmanns Vater verhaftet werden. Da er nicht anwesend war, nahm die SA den Sohn mit. Von da an verbrachte der 19-Jährige seine Jugend in Gefangenschaft der Faschisten. Beginnend mit der Verwahrung in einer SA-Kaserne, danach Haft im Polizeigefängnis Dresden, anschließend Konzentrationslager in Burg Hohenstein.

Kurz nach der Entlassung im Dezember 1933 setzte der junge Antifaschist seine illegale Arbeit fort. Wurde 1935 erneut inhaftiert und zu drei Jahren und vier Monaten Zuchthaus in Zwickau verurteilt. Von dort kam er 1937 ins Emslandlager Aschendorfer Moor.

Reinhold Lochmann wurde im Juni 1938 entlassen und war kaum einen Monat später im KZ-Buchenwald. Für schuldig befunden als rückfälliger politischer Häftling, gekennzeichnet mit rotem Dreieck und rotem Querbalken verbrachte er als Nummer 2455 sieben Jahre bis zur Befreiung im April 1945. Er musste in der Elektrowerkstatt arbeiten, wo die SS-Leute geraubte Radioempfänger zur Reparatur abgaben. Reinhold Lochmann hörte dort heimlich Sender über den Frontverlauf ab und baute selbst einen Empfänger für die illegale Lagerarbeit.

Den Krieg, den Faschismus und seine Opfer nicht in Vergessenheit geraten lassen

Regina Grzam mit Buchenwaldliteratur Foto: Elke Lier

Bewegt erzählt Regina Grzam von ihrem Vater: „Als 19-Jähriger kam er ins Gefängnis, nach 12 Jahren als 31-Jähriger ausgemergelt aus einem der schlimmsten Vernichtungslager der Nazis, aus Buchenwald, durch das 56 000 Häftlinge den Tod fanden. Die Nazis haben meinem Vater die Jugend genommen. Seine Eltern kamen im Bombenhagel von Dresden um. Sie blieben unauffindbar. Ich habe meine Großeltern nie kennengelernt. Dass dieser Krieg, der Faschismus und seine Opfer weltweit unvergessen bleiben, das fordert der Schwur von Buchenwald, den die Überlebenden am 19. April 1945 ablegten.“

Sie denkt nach und sagt leise: „Jetzt kommt es mir oft so vor, als ob es mit diesem Schwur rückwärts geht, dass Menschen sich nicht mehr erinnern wollen, den Faschismus verharmlosen oder ihn sogar ganz allmählich wieder hoffähig machen. Das darf doch nicht sein, niemals!“ Sie erzählt, dass der Vater, der nach 1945 eine Laufbahn bei der Polizei begonnen und in Gera bei der Bezirksbehörde gearbeitet habe, „immer sehr hart war gegenüber sich selbst.

Im Nachlass die Häftlingsjacke entdeckt

Er hat wenig von seinen Leiden erzählt. Erst auf dem Ettersberg, als wir Kinder die Eiche sahen, an der die Häftlinge mit den Händen nach hinten gefesselt hingen, oder die Prügelböcke und den eisigen Wind auf dem Appellplatz spürten, wo die Häftlinge bis zu zehn Stunden in dünner Kleidung beim Zählappell halberfroren stehen mussten, begriffen wir, was unser Vater erlitten hat. Als Familienangehörige waren wir oft beim Treffen ehemaliger Häftlinge dabei. Doch da überwog die Freude des Wiedersehens, die Erleichterung, am Leben zu sein. Kinder und Familien schlossen Freundschaften bis heute.“

Noch hoch betagt sei ihr Vater unterwegs gewesen, um vor Klassen und vor Lehrern über das KZ Buchenwald zu berichten. „Er hatte am 5. Februar Geburtstag. In den Februar-Winterferien fand die Lehrerweiterbildung statt. Da fiel sein Geburtstag meistens aus.“ 94-jährig ist Reinhold Lochmann 2008 verstorben. „In seinem Nachlass fanden wir viele Dokumente über Buchenwald und fein säuberlich verpackt im Kleiderschrank die Häftlingsjacke.“ Jetzt ist sie im Museum der Gedenkstätte zu sehen.

„Meine beiden Töchter und die vier Enkel in Lübeck und München kennen das Schicksal des Groß- und Urgroßvaters, waren schon bei Baumpflanzungen auf dem Ettersberg dabei.“ Regina Grzam und ihre Schwester bereiten in der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora den 75. Jahrestag der Selbstbefreiung der Häftlinge im KZ Buchenwald vor. „Für unseren Vater und alle anderen Buchenwäldler.“