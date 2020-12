Gera: Mit einer Fichte die Frau überraschen

Gera. „Weihnachten ohne Baum ist doch kein Weihnachten.“ Spontan entschloss sich Sandra Herrmann in die Schloßstraße zu kommen, um sich kostenlos ein Exemplar zu holen. Die Auswahl war groß. 100 Stück aus der Innenstadt-Dekoration der Stadt sollten Heiligabend von 10 bis 12 Uhr an die Frau oder den Mann kommen. Nur zehn Fichten konnten verschenkt werden. Mehr Interessenten gab es nicht. Leider.

Roland Kießling erfuhr durch den Anruf seines Freundes von der Aktion. Der alleinerziehende Vater zog mit seinem Sohn gleich los. Nico durfte den Baum wählen und wünschte sich, abends den Weihnachtsmann zu sehen. Der Siebenjährige hatte ein großes Geschenk bereits dabei: einen Roller. „Feine Sache“, bedankte sich Roland Kießling.

Kurzentschlossen wollten sich Martina und Günther Müller noch eine Fichte aussuchen. Das traditionelle Beisammensein mit den Kindern „wurde von beiden Seiten zum Schutz abgesagt.“ Auf weihnachtliche Stimmung sollte nicht verzichtet werden.

Erst Brötchen ausgefahren und dann zum Abholen eines Weihnachtsbaumes gelaufen. „Ich will meine Partnerin überraschen“, so Daniel Schenderlein. „Am 5. Januar erwarten wir unseren ersten Nachwuchs“, verriet er stolz. Der werdende Vater plauschte kurz mit dem helfenden Oberbürgermeister und bat um ein gemeinsames Foto. Dann trat Daniel Schenderlein zufrieden den Heimweg an.

Für die Andacht unterm Weihnachtsbaum am 27. Dezember in der geschmückten Kirche in Dürrenebersdorf fehlte ebenfalls der Baum. Doris Staps war mit Ehemann Dietmar da. Sie durften sich zwei große Exemplare mitnehmen. „Unsere Kirchgemeinde hat natürlich an die durch das Feuer betroffene Familie, deren Haus abgebrannt war und an die beiden Nachbarn gedacht. Sie erhalten je einen Gutschein für ein Mittagessen“, berichtet Doris Staps, die im Gemeindekirchenrat aktiv ist.

Die Idee des Weihnachtbaumverschenkens hatte Stadtratsmitglied und Landtagsabgeordneter Daniel Reinhardt (Linke). Die Stadt reagierte schnell und unkompliziert. Jens Kluge, der technische Leiter des Kultur- und Kongresszentrum, kümmerte sich am 24. Dezember um einen reibungslosen Ablauf.

Die Innenstadt und einigen Seitenstraßen wurden mit insgesamt 600 Nadelbäumen geschmückt. Das Grün soll am 28. Dezember geschreddert werden und kommt später in den Hofwiesenpark.