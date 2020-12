Gera: "Musik ist für andere und für mich ein Geschenk"

Gera. "Ich bin froh, dass ich Gitarre spiele. Ein Schlagzeuger wird wohl selten zu Solo-Auftritten gebucht. Mit zwölf Jahren fing ich an. Mein Vater hatte das Instrument auf dem Dachboden liegen und drückte es mir in die Hand. Probiere, sagt er. Zuerst nahm ich Unterricht in der Musikschule in Greiz und später in Gera", erzählt Ralf Dietsch. "Nach der zehnten Klasse machte ich eine Ausbildung zum Elektroniker. 2002 siegte die Musik. Seitdem bin ich selbstständig."

Der heute 46-Jährige ist Solo-Gitarrist, gibt in den Bands Hidden Timbre und Cyril den Ton mit an und unterrichtet an Musikschulen. "Dass mal alle drei Standbeine wegbrechen, das hätte ich nie gedacht. Ich vermisse den Kontakt zum Publikum, zu den Kindern und Jugendlichen." Aber lieber ein paar Monate nichts verdienen, als krank zu sein, meint er. Bekannte seien an Covid 19 gestorben, bei anderen ist die Lunge kaputt. Dennoch habe Ralf Dietsch Überbrückungshilfe beantragt.

Oft denke er an seine Berufskollegen wie die von Cyril. 2010 gründeten einige Enthusiasten die Progressive-Rock-Formation mit tollen Musikern aus Berlin und Leipzig. Dabei ist auch Stern-Meißen-Sänger Manuel Schmid. Vergangenes Jahr erhielt Cyril eine Einladung nach Wales in Großbritannien. Die Lieder der Band standen schon in den belgischen Progressive-Rock-Charts und werden oft in dem weltweit meist gehörten Sparten-Radiosender Morow gespielt.

"Im Oktober war mit Cyril eine Konzerttournee durch zehn deutsche Städe geplant. Abgesagt. Wir holen sie im nächsten Jahr nach." Die Corona-Auszeit nutzt Ralf Dietsch, um Songs für eine neue CD zu schreiben. Das fertige Material schickt er seinen Bandkollegen. Wann sie erscheint, ist noch nicht klar. Auch sein zweijähriger Sohn will betreut und bespaßt sein. "Manchmal gehe joggen. Doch jeden Tag nehme ich die Gitarre in die Hand. Musik ist für mich und andere ein Geschenk. Sie setzt Emotionen frei."