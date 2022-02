Gera: Musikalischer Beitrag zum Hofwiesenparkfest

Im September 2021 war in der Geraer Bibliothek eine Ausstellung mit Arbeiten von drei Fotografen aus der Region von Geras Partnerstadt Skierniewice sowie drei Fotografen aus der Region Gera zu sehen. Kontakte von Fotografen aus Gera und Skierniewice bestehen seit den 1980er-Jahren. Um diese Beziehung neu zu beleben und fortzusetzen, präsentiertenen Katja Wisotzki, Barbara Grabowska, Frank Rüdiger, Zbygniew Gradowski, Peer Jakobson und Karol Grabowski eine gemeinsame Fotoausstellung unter dem Titel „Nähe und Distanz“.

Gera. Welche Projekte mit der Partnerstadt Skierniewice für 2022 und 2023 geplant sind.

Im Rahmen des transnationalen Leuchtturm-Projektes „Jetzt erst recht – Grenzen überwinden – wir gemeinsam“ fand ein intensiver virtueller Austausch mit den Partnern aus den Bereichen Kultur, Verwaltung, Kinder- und Jugend aus Gera und Skierniewice statt. Inhalte waren dabei die gemeinsamen Aktionen und Projekte im Jahr 2022 und 2023.

So ging es zum Beispiel um die musikalische Teilnahme am Hofwiesenparkfest und die Organisation der Fotoausstellung des Geraer Fotografen Frank Rüdiger in Skierniewice im September 2022, informierte die Stadtverwaltung.

Außerdem soll es eine Teilnahme der polnischen Partner zum Gera Beach geben und ein Austauschprojekt mit Fachkräften aus dem Kita-Bereich ist geplant. Weiterhin sind längerfristige Kooperationen im Sport, mit dem Amt für Stadtgrün und auf dem Gebiet Soziales vorgesehen.

2021 hatte die Stadt Gera den Zuschlag für das Leuchtturmprojekt erhalten. Bis zum Sommer werden zahlreiche Aktivitäten und Weiterbildungen durchgeführt, um das deutsch-polnische Netzwerk wieder nachhaltig auf stabile Füße zu stellen. Die Abschlussveranstaltung mit Gästen aus beiden Ländern ist in Gera im Juni 2022 geplant.