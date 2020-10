Gera. Am Teich im Botanischen Garten wurde die Plastik von Eberhard Reppold am Donnerstag aufgebaut.

Repariert und am neuen Platz steht die Bronzeplastik der drei Kraniche von Eberhard Reppold. Mitarbeiter des Geraer Amtes für Stadtgrün, Abteilung Landschaftsbau, fuhren sie am Donnerstagmorgen in den Botanischen Garten Gera und hievten das etwa 150 Kilogramm schwere Kunstwerk mit vereinter Muskelkraft vom Transporter.