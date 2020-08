Gera: Nun gibt es den Fahrradständer

Seit Anfang Juli bietet die Volkssolidarität Gera ihren Mitarbeitern die Möglichkeit des Bike-Leasings. „Neben den Vorteilen wie Gesundheit und Fitness der Belegschaft stehen natürlich auch der Umweltgedanke sowie steuerliche Vorteile im Focus des neuen Angebotes“, sagte die Geschäftsführerin Lena Beck.

Als kompetenter und erfahrener Vertrags- und Servicepartner vor Ort wurde das Bike House Weiser in der Geraer Reichsstraße gewonnen. Aus dem breiten Sortiments an konventionellen Fahrrädern und E-Bikes, das dass Unternehmen anbietet, konnten die Mitarbeiter wählen.

Bereits zehn hochwertige Bikes wurden so in kurzer Zeit schon an die Frau und den Mann gebracht. Kürzlich überbrachte Bike-House-Geschäftsführer Markus Vettermann nun noch den passenden Fahrradständer für die Geschäftsstelle im Haus der Volkssolidarität in der De-Smit-Straße.