Gera: Ordnungsamt und Polizei kontrollieren Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des GVB

Am Donnerstag, 12. November, werden in Gera verstärkt Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Mund-Nasen-Bedeckung in Bussen und Bahnen durch den Vollzugsdienst des Ordnungsamtes und die Landespolizeiinspektion Gera durchgeführt. Darüber informiert die Stadt am Morgen in einer Pressemitteilung.

In den Bussen und Bahnen des GVB besteht für die Fahrgäste die Pflicht zum Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes, wird betont. Verstöße werden durch die Ordnungsbehörden zur Anzeige gebracht.„Wir haben in der Vergangenheit vermehrt Hinweise erhalten, dass es immer wieder Fahrgäste gibt, die ohne Maske Bus und Bahn nutzen. Darauf müssen wir reagieren“, stellt der Leiter des Krisenstabes und Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) fest.

Ziel der Kontrollmaßnahmen sei es, die Sensibilität der Bürger, sich und andere zu schützen, weiter zu erhöhen. Insbesondere im Berufsverkehr bestünde bei Nichteinhaltung der Tragepflicht ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für alle Mitfahrenden, erklärt die Stadt.